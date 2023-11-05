На Одещині два легковики переїхали жінку: вона загинула на місці

На Одещині 4 листопада приблизно о 19:00 сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, водій Mercedes-Benz наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Слідом рухалася автівка Lexus RX, водій якої здійснив повторний наїзд на тіло жінки. Вона загинула на місці.

Останній покинув місце ДТП. Поліцейські розшукали його у знайомих за 20 кілометрів. Чоловік пояснив — не зрозумів, що наїхав на людину. Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Також правоохоронці вилучили автівки та призначили низку експертиз.

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