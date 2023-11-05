На Одещині два легковики переїхали жінку: вона загинула на місці

На Одещині 4 листопада приблизно о 19:00 сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За їхніми даними, водій Mercedes-Benz наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Слідом рухалася автівка Lexus RX, водій якої здійснив повторний наїзд на тіло жінки. Вона загинула на місці.
Останній покинув місце ДТП. Поліцейські розшукали його у знайомих за 20 кілометрів. Чоловік пояснив — не зрозумів, що наїхав на людину. Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК Українипорушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Також правоохоронці вилучили автівки та призначили низку експертиз.
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