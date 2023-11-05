НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Одещині два легковики переїхали жінку: вона загинула на місці
ДТПСМЕРТЬПОЛІЦІЯРегіони

На Одещині два легковики переїхали жінку: вона загинула на місці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Одещині два легковики переїхали жінку: вона загинула на місці
Смертельна ДТП на Одещині. Фото: поліція Одеської області

На Одещині 4 листопада приблизно о 19:00 сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, водій Mercedes-Benz наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Слідом рухалася автівка Lexus RX, водій якої здійснив повторний наїзд на тіло жінки. Вона загинула на місці.

Останній покинув місце ДТП. Поліцейські розшукали його у знайомих за 20 кілометрів. Чоловік пояснив — не зрозумів, що наїхав на людину. Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК Українипорушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Також правоохоронці вилучили автівки та призначили низку експертиз.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
ДТП
На Дніпропетровщині зіткнулися дві автівки та мотоблок: п`ятеро людей травмовані
На Київщині 17-річний юнак перебігав колії і його збила електричка
На Київщині електричка збила 17-річного хлопця
На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід
ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід
На початок