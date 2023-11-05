Житель Пришиба на Харківщині Микола Понамеренко веде щоденник обстрілів: населений пункт пів року перебував на лінії фронту, а пізніше росіяни продовжили обстріли села. З 24 лютого 2022 року Микола відрощує вуса, які планує зголити в день перемоги.

Довжина вусів зараз сягає 25 сантиметрів. Щоб вуса мали охайний вигляд, чоловік розчісує їх і стриже кінчики.

"Відчуваю себе вусатим козаком. Нащадком наших славних прадідів. Буде повна перемога — збриємо. Люди кажуть: "Коли це буде? Коли це буде?" Буде колись", — говорить Микола Понамеренко.

Микола Понамеренко, Пришиб, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

З першого дня російського вторгнення житель Пришиба фіксував обстріли. Свої нотатки ховав на випадок, якщо до села зайдуть окупанти.

"26 лютого почалися нічні нальоти літаків. Діти сиділи та спали у погребі. Ми вже ховалися. Перестрілки удалі, удар авіації знов. Я підіймався на другий поверх у мене там бінокль був. Місце обладнано було і я все фіксував у голові, а потім записував", — розказує Микола.

Нотатки Миколи Понамеренка, Пришиб, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Пришиб розташований за 15 кілометрів від Балаклії. Окупанти до села не дійшли: вони зайняли сусідні населені пункти та звідти вели обстріл.

"Потрібно фіксувати, що і коли було. Бо воно надовго, схоже, і може зітреться у пам'яті людей. А так у мене конкретно є. Приїжджали з Києва після звільнення Балаклії. Кажуть: "А нумо напишемо книгу". А я кажу: "Якщо допоможете, то напишемо книгу", — каже він.

Микола — пенсіонер, але продовжує працювати електриком у місцевому ліцеї. Після обстрілів приходив сюди, забивав вибиті вікна та збирав уламки снарядів зі шкільного подвір'я.

Уламки, які збирав Микола Понамеренко, Пришиб, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Свої нотатки Понамеренко показував правоохоронцям після звільнення громади, вони їх сфотографували. Микола мріє, щоб ці записи опублікували.

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