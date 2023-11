Житель деокупованого села Кам'янки Ізюмського району Василь Соляник збирав колекцію з понад 500 платівок з 1982 року. Під час окупації у будинку Василя жили росіяни. Вони знищили колекцію Василя та використовували другий поверх будинку як туалет.

У колекції Василя Соляника були рідкісні музичні платівки іноземних виконавців, розказує чоловік.

Знищені музичні платівки, Кам'янка, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

"Я їх збирав з 1982 року. Була коробка з англійськими дисками, Manfred Mann, B. B. King, Gary Moore — Still Got The Blues. Це імпортні фірмові диски. Я не знаю: у Бурятії є такі диски? Вони просто кидали їх у город. — А для чого? — А для чого вони срати ходили на другий поверх, вибачте на слові? І кругом. І все трусами завалене. Чи нас принизити хотіли, чи посміятися", — розказує Василь.

Початок повномасштабного вторгнення чоловік з родиною зустріли у Кам'янці.

"Приблизно 6 березня неподалік упали дві авіабомби, 8 березня коло школи кинули шість авіабомб — позносили будинки, дахи всі полетіли. Летіли такі уламки, як буханець хліба. Ми сиділи в погребі. А 10 березня вже не можна було вийти. Оце все у дворі розстріляла САУ і "Гради", але в будинок не попало. Дружина вже "попливла", я бачу, що вже все. Її вивезли солдати. А ми з сином вирішили ще посидіти", — згадує Василь.

Будинок Василя, Кам'янка, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

15 березня до жителя Кам'янки з сином прийшов український військовий та сказав, що родина Соляника має шанс вийти з села: "Була пауза, якраз бій і росіяни трішки відволіклися. Ми побігли, кинули все. По трасі побоявся їхати, акумулятор на машині сів. Усі танки, що стояли на пагорбі, стріляли по машинах. До Слов'янська ми йшли пішки, це понад 40 кілометрів. По трасі трішки машина підвезла. Зі Слов’янська ми поїхали до Львова".

На ранок після прибуття до Львова син Василя пішов до військкомату: служить вже понад вісім місяців, чотири рази лежав у шпиталі через поранення.

Пошкодження у будинку Василя, Кам'янка, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Після звільнення села Василь Соляник повернувся до Кам'янки та побачив, що два снаряди потрапили до хати.

"Хата пошкоджена, даху немає, вікон немає, дверей немає. Відбудувати все я не відбудую. Навіть якщо дадуть і 200 тисяч гривень, і 500 тисяч гривень. Це все балачки. Оце все, що ви бачите, залишиться непокараним. Уже люди забули, що було півтора року тому. Я вже не пам’ятаю, скільки в мене дисків було, які в мене телевізори — вони побиті цеглою", — розказує він.

Василь із пошкодженою росіянами музичною колонкою, Кам'янка, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Росіяни під час проживання у будинку чоловіка також навмисно потрощили техніку, обшукали все помешкання, позривали замки у пошуках цінностей: "Я жив, ходив рибалити, держав бджіл, слухав музику, нікому не заважав. Тепер дивіться що зробили. І що мені дали робити?".

Здетоновані міни-"пелюстки", які Василь знайшов на подвір'ї, Кам'янка, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

На своєму подвір’ї Василь виявив 52 міни-"пелюстки", деякі — на даху свого будинку. Частина з них вже здетонували: "І таке тут усюди лежить, чекає. Нещодавно дитині ногу відірвало".

