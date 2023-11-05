На лівому березі Дніпра відкрили "Прозорий офіс", де будуть у доступі – соціальні обласні та державні сервіси, включаючи "Я – ветеран".

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації (ОВА).

За інформацією ОВА, це перший "Прозорий офіс" у Дніпрі. Створювати його почали ще до повномасштабної війни коштом обласного й міського бюджетів.

"Прозорий офіс"– це сучасна локація, фахівці якої надаватимуть понад 300 послуг, зокрема призначатимуть виплати і пільги переселенцям, учасникам бойових дій, багатодітним, малозабезпеченим родинам і людям з інвалідністю.

"Надаємо тут понад 70 послуг соціального характеру. Разом з нами на першому поверсі працюють й партнери – міський центр зайнятості, управління Пенсійного фонду в області. А ще – представники правового департаменту. Вони консультують підприємців", – сказала начальниця Лівобережного управління соцзахисту населення міської ради Світлана Котищук.

На другому поверсі – ЦНАП з державними і обласними сервісами, включаючи "Я – ветеран". На третьому та четвертому поверхах – бек-офіси, де займатимуться обробкою документів. Є актова зала для тренінгів та нарад і адміністративні приміщення.

Будівля безбар’єрна. В ній є тактильні та контрастні позначки для відвідувачів з порушеннями зору, пандуси і поручні для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Працює сурдоперекладачка.

Графік

"Прозорий офіс" працює з понеділка по суботу. У будні з 8.00. У суботу розпочинають роботу о 9.00.

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