НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Понад 300 соціальних послуг на одній локації. У Дніпрі запрацював перший "Прозорий офіс"
Вторгнення Росії в УкраїнуСОЦЗАХИСТПереселенціВетерани ЗСУРегіони

Понад 300 соціальних послуг на одній локації. У Дніпрі запрацював перший "Прозорий офіс"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прозорий офіс
Ілюстративне фото. "Прозорий офіс" у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

На лівому березі Дніпра відкрили "Прозорий офіс", де будуть у доступі – соціальні обласні та державні сервіси, включаючи "Я – ветеран".

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації (ОВА).

За інформацією ОВА, це перший "Прозорий офіс" у Дніпрі. Створювати його почали ще до повномасштабної війни коштом обласного й міського бюджетів.

"Прозорий офіс" це сучасна локація, фахівці якої надаватимуть понад 300 послуг, зокрема призначатимуть виплати і пільги переселенцям, учасникам бойових дій, багатодітним, малозабезпеченим родинам і людям з інвалідністю.

"Надаємо тут понад 70 послуг соціального характеру. Разом з нами на першому поверсі працюють й  партнери – міський центр зайнятості, управління Пенсійного фонду в області. А ще – представники правового департаменту. Вони консультують підприємців", – сказала начальниця Лівобережного управління соцзахисту населення міської ради Світлана Котищук.

На другому поверсі – ЦНАП з державними і обласними сервісами, включаючи "Я – ветеран". На третьому та четвертому поверхах – бек-офіси, де займатимуться обробкою документів. Є актова зала для тренінгів та нарад і адміністративні приміщення.

Будівля безбар’єрна. В ній є тактильні та контрастні позначки для відвідувачів з порушеннями зору, пандуси і поручні для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Працює сурдоперекладачка.

Графік

"Прозорий офіс" працює з понеділка по суботу. У будні з 8.00. У суботу розпочинають роботу о 9.00.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Фото: НАЗК
Влада Польщі веде перемовини зі страйкарями, які блокують пункти пропуску — Деркач
На початок