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Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
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Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного

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Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
Миколаївці. Колаж Суспільне Миколаїв

Ніщо так не характеризує місто, як люди, які в ньому живуть. Протягом тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, миколаївці підтримували Збройні сили України, влаштовували творчі заходи та продовжували вірити та чекати на перемогу України.

Як минув тиждень на Миколаївщині дивіться у фотодобірці Суспільне Миколаїв.

"Роблю це для душі": історія пенсіонера, який понад 30 років озеленює Миколаїв

Фототиждень
Більш ніж 23 тисячі дерев висадив у Миколаєві пенсіонер Вадим Серцев. Садівництвом чоловік займається понад 30 років. Самостійно готує саджанці та обирає місце. Фото: колаж Суспільне Миколаїв

“Він обіцяв повернутись всупереч всьому”: жителька Миколаєва чекає на звільнення нареченого-військового з полону

Фототиждень
Спочатку сповіщення про загибель, потому зʼясувалось — полон. Жителька Миколаєва Анна рік чекає на визволення нареченого з російського полону. Наприкінці грудня 2022 року військовий Сергій повинен був приїхати у відпустку та пара планувала одруження. Колаж Суспільне Миколаїв

"Замість асфальту — дрони". У Миколаєві люди вимагали спрямувати гроші на ЗСУ

Фототиждень
У Миколаєві 4 листопада близько тисячі людей вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ" під будівлю міськради. Присутні вимагали спрямувати гроші з міського бюджету на допомогу Збройним силам України. Подібні акції планують організовувати ще. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Миколаївський підприємець звинувачує обласну владу у вимаганні "відкатів"

Фототиждень
Миколаївський підприємець, керівник ТОВ "ВіК Технології", Олександр Жак звинувачує обласну владу у вимаганні “відкатів” під час реконструкції очисних споруд. На своїй сторінці у Фейсбук бізнесмен зазначив, що відмовився платити "відкат" після чого замовник змінив підрядника. Колаж Суспільне Миколаїв

Підшукали дім для 42-ох чотирилапих. У Миколаєві відбулась виставка-прилаштування тварин

Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
У середмісті Миколаєва п'ятого листопада відбулася чергова виставка-прилаштування безпритульних тварин. На заході представили 18 котів і 27 собак. За дві години акції 42 тварини знайшли нових господарів. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

"Ми прокинулися від гулу на нашій вулиці". Історія жительки Херсона, яка пережила окупацію

Фототиждень
Двадцятирічна Олександра Уткіна народилася і жила у Херсоні, та від початку повномасштабного вторгнення опинилася в окупації. Озброєнні російські військові, вимушений виїзд та повернення до стабільного життєвого ритму стали одним з найтяжчих викликів, які спіткали дівчину. Колаж Суспільне Миколаїв

Рибний іконопис: чумацькі традиції, що дійшли до наших днів

Фототиждень
За легендами, коли чумаки вирушали до Криму, то брали з собою ікони, які були написані на сушеній рибі. Їх чіпляли як обереги на вози, а після повернення іноді дарували церквам. В історію мистецтва такі роботи увійшли під назвою “Ікона на камбалі”, за назвою риби, на якій малювали найчастіше. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Багатодітний батько з Миколаївщини відновлює зруйнований будинок для своєї родини

Фототиждень
Будинок батька трьох дітей Володимира у селі Киселівка, що на Миколаївщині зруйнований російськими військовими. Власними зусиллями чоловік розбирає завали, аби відбудувати дім та з родиною повернутися до нього. Колаж Суспільне Миколаїв

Миколаївська волонтерська організація увійшла у ТОП-100 кращих об'єднань України

Фототиждень
У Києві першого листопада відбулося нагородження переможців кращих практик партнерства влади та громади "ТОП-100". Серед ста організацій — одна з Миколаївщини. "Молодь — майбутнє нації" з Первомайська перемогли, презентувавши акцію до Дня Незалежності України "ЗСУ під покровом: мистецтво маскування в дії". Колаж Суспільне Миколаїв

"Залізні люди". У Миколаєві погасили поштовий набір, присвячений українським залізничникам

Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
Потяг до перемоги у Миколаєві. Першого листопада у місті "Укрпошта" презентувала новий поштовий набір із серії "Героїчні професії". "Залізні люди" — марки, поштівка та конверт, присвячені українським залізничникам. Фото: Єгор Косоруков

Дрони за кришечки. Миколаївські волонтери допомагають довкіллю та військовим

Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
Миколаївські волонтери збирають пластикові кришечки та відправляють їх благодійному фонду "Овес", який здає їх на перероблення. За вилучені кошти купують дрони для військових. Фото: Тетяна Руденко

У миколаївській стайні утримують коней, вивезених з-під обстрілів

Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
У миколаївській стайні живуть коні-переселенці з інших областей України. Тварин вивезли з-під обстрілів із Запоріжжя та з-під Херсона. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Допомога в розмінуванні. Миколаївські піротехніки ДСНС отримали роботизований комплекс

Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
Миколаївським піротехнікам ДСНС у листопаді надійшов новий роботизований комплекс "DIGITAL VANGUARD–S". Обладнання передали за підтримки уряду Канади. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

Чотири аспекти феномену митця. На Миколаївщині вперше відбувся "Вінграновський Art Fest"

Миколаїв — це люди. Як минув тиждень для миколаївців: фотодобірка Суспільного
У Первомайську — у рідному місті Миколи Вінграновського — четвертого листопада відбувся артфестиваль, присвячений творчому надбанню митця. Захід розділили на чотири локації, які уособлювали чотири аспекти феномену письменника-шістдесятника. Колаж Суспільне Миколаїв

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