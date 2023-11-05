Ніщо так не характеризує місто, як люди, які в ньому живуть. Протягом тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, миколаївці підтримували Збройні сили України, влаштовували творчі заходи та продовжували вірити та чекати на перемогу України.

Як минув тиждень на Миколаївщині дивіться у фотодобірці Суспільне Миколаїв.

"Роблю це для душі": історія пенсіонера, який понад 30 років озеленює Миколаїв

Більш ніж 23 тисячі дерев висадив у Миколаєві пенсіонер Вадим Серцев. Садівництвом чоловік займається понад 30 років. Самостійно готує саджанці та обирає місце. Фото: колаж Суспільне Миколаїв

“Він обіцяв повернутись всупереч всьому”: жителька Миколаєва чекає на звільнення нареченого-військового з полону

Спочатку сповіщення про загибель, потому зʼясувалось — полон. Жителька Миколаєва Анна рік чекає на визволення нареченого з російського полону. Наприкінці грудня 2022 року військовий Сергій повинен був приїхати у відпустку та пара планувала одруження. Колаж Суспільне Миколаїв

"Замість асфальту — дрони". У Миколаєві люди вимагали спрямувати гроші на ЗСУ

У Миколаєві 4 листопада близько тисячі людей вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ" під будівлю міськради. Присутні вимагали спрямувати гроші з міського бюджету на допомогу Збройним силам України. Подібні акції планують організовувати ще. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Миколаївський підприємець, керівник ТОВ "ВіК Технології", Олександр Жак звинувачує обласну владу у вимаганні “відкатів” під час реконструкції очисних споруд. На своїй сторінці у Фейсбук бізнесмен зазначив, що відмовився платити "відкат" після чого замовник змінив підрядника. Колаж Суспільне Миколаїв

Підшукали дім для 42-ох чотирилапих. У Миколаєві відбулась виставка-прилаштування тварин

У середмісті Миколаєва п'ятого листопада відбулася чергова виставка-прилаштування безпритульних тварин. На заході представили 18 котів і 27 собак. За дві години акції 42 тварини знайшли нових господарів. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

"Ми прокинулися від гулу на нашій вулиці". Історія жительки Херсона, яка пережила окупацію

Двадцятирічна Олександра Уткіна народилася і жила у Херсоні, та від початку повномасштабного вторгнення опинилася в окупації. Озброєнні російські військові, вимушений виїзд та повернення до стабільного життєвого ритму стали одним з найтяжчих викликів, які спіткали дівчину. Колаж Суспільне Миколаїв

За легендами, коли чумаки вирушали до Криму, то брали з собою ікони, які були написані на сушеній рибі. Їх чіпляли як обереги на вози, а після повернення іноді дарували церквам. В історію мистецтва такі роботи увійшли під назвою “Ікона на камбалі”, за назвою риби, на якій малювали найчастіше. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Будинок батька трьох дітей Володимира у селі Киселівка, що на Миколаївщині зруйнований російськими військовими. Власними зусиллями чоловік розбирає завали, аби відбудувати дім та з родиною повернутися до нього. Колаж Суспільне Миколаїв

Миколаївська волонтерська організація увійшла у ТОП-100 кращих об'єднань України

У Києві першого листопада відбулося нагородження переможців кращих практик партнерства влади та громади "ТОП-100". Серед ста організацій — одна з Миколаївщини. "Молодь — майбутнє нації" з Первомайська перемогли, презентувавши акцію до Дня Незалежності України "ЗСУ під покровом: мистецтво маскування в дії". Колаж Суспільне Миколаїв

"Залізні люди". У Миколаєві погасили поштовий набір, присвячений українським залізничникам

Потяг до перемоги у Миколаєві. Першого листопада у місті "Укрпошта" презентувала новий поштовий набір із серії "Героїчні професії". "Залізні люди" — марки, поштівка та конверт, присвячені українським залізничникам. Фото: Єгор Косоруков

Дрони за кришечки. Миколаївські волонтери допомагають довкіллю та військовим

Миколаївські волонтери збирають пластикові кришечки та відправляють їх благодійному фонду "Овес", який здає їх на перероблення. За вилучені кошти купують дрони для військових. Фото: Тетяна Руденко

У миколаївській стайні утримують коней, вивезених з-під обстрілів

У миколаївській стайні живуть коні-переселенці з інших областей України. Тварин вивезли з-під обстрілів із Запоріжжя та з-під Херсона. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Допомога в розмінуванні. Миколаївські піротехніки ДСНС отримали роботизований комплекс

Миколаївським піротехнікам ДСНС у листопаді надійшов новий роботизований комплекс "DIGITAL VANGUARD–S". Обладнання передали за підтримки уряду Канади. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

Чотири аспекти феномену митця. На Миколаївщині вперше відбувся "Вінграновський Art Fest"

У Первомайську — у рідному місті Миколи Вінграновського — четвертого листопада відбувся артфестиваль, присвячений творчому надбанню митця. Захід розділили на чотири локації, які уособлювали чотири аспекти феномену письменника-шістдесятника. Колаж Суспільне Миколаїв

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