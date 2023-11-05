Головні новини Рівного та області 5 листопада

Новини та події Рівного та Рівненської області 5 листопада 2023 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
Рівненський Верес 5 листопада зіграв домашній матч з луганською Зорею. Цей поєдинок став двадцять першим в історії протистоянь суперників. І першою у новому сезоні грою на "Авангарді" зі штучним освітленням.
У турнірній таблиці чемпіонату України Верес та Зорю до матчу 5 листопада розділяли лише два очки. У луганців — дев'ять очок і 14-та позиція, у рівнян — дев'ять очок, вони — 15-ті.
Першими у матчі в Рівному забили луганці. На 36-й хвилині Олегу Данченку дозволили виконати подачу з правого флангу, а Денис Нагнойний вистрибнув вище Василя Курка і з лінії воротарського майданчика ударом головою не залишив шансів Богдану Когуту.
На 44-й хвилині Верес зрівняв рахунок. Захисник Семен Вовченко після подачі від кутового прапорця з правого флангу на дальній стійці випередив Арсенія Батагова і головою пробив повз голкіпера.
Початок другого тайму відзначився тим, що Зоря — атакувала, рівняни — захищалися. На 61-й хвилині луганці вдруге пробили ворота господарів з лівого флангу.
На 88-й хвилині Андрій Блізніченко зрівняв рахунок: 2:2. Три хвилини, які додав арбітр до матчу, ситуацію не змінили.
Цим поєдинком Верес продовжив безвиграшну серію, яка триває сім турів.
Ймовірно, була садиба заможного боярина: що знайшли археологи на поселенні Княжої доби у Рівному
У Рівному археологи під час розкопок поселень Княжої доби у мікрорайоні Боярка знайшли садибу заможного боярина. Про це свідчать індивідуальні знахідки, які непритаманні для сільського населення, а більше — для княжих столиць або фортець — ключі, уламки скляних браслетів, підвіска-лунниця, скроневе кільце, кістяний гребінь, натільні хрестики.
Як розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Ярослав Погоральський, розкопки проводили перед початком будівництва з 8 серпня по 8 жовтня.
Ділянку в історичній частині міста досліджували фахівці Охоронної археологічної служби України перед тим, як там розпочнуть будівництво.
Серед рідкісних предметів, які вдалося знайти дослідникам — колекція ножів, пірофілітові прясла, елементи від металевих казанів, два ключі, уламки скляних браслетів, кераміка, рештки кісток тварин.
"Є така версія, що пірофілітові пряслиця використовували в часи Русі як дрібну монету. Знайдені ключі досить нетипові для сільських поселень, вони притаманні для княжих столиць. Ми знайшли в одному з жител фрагменти 70 скляних браслетів, скоріше за все,— це була майстерня. Скляні браслети також свідчать про статус, це могли дозволити міщани. На селищі звичайному маємо таку колекцію", — каже науковий співробітник Охоронної археологічної служби.
За словами Ярослава Погоральського, знахідки опрацьовуватимуть у різних містах України. Після реставрації та дослідження цих предметів, навесні їх передадуть у Рівненський краєзнавчий музей на постійне зберігання.
Діти і жінка: на Рівненщині за минулу добу сталося два випадки отруєння чадним газом
На Рівненщині увечері 4 листопада двоє дітей отруїлися чадним газом. Їх доправили до лікарні. Ще один такий випадок стався у ніч на 5 листопада, внаслідок якого госпіталізували 34-річну жінку. Про два випадки отруєння чадним газом за минулу добу інформує Служба порятунку області.
"Ввечері 4 листопада в реанімаційне відділення Вараської багатопрофільної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом були госпіталізовані діти з села Полиці Вараського району: дівчинка 2020 року народження та хлопчик 2023 року народження", — йдеться у повідомленні.
У ніч на 5 листопада до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували 34-річну жительку села Мирогоща-1 Дубенського району.
За даними Служби порятунку області, пацієнти у стані середньої важкості.
Важить близько 90 кг: рівненський колекцінер старих фотоапаратів показав одну з найбільших камер
Рівнянин Олександр Харват понад десять років займається колекціонуванням старих фотоапаратів, які виставляє у музеї фотографії. Він зазначив, що цей експонат — унікальний для України:
"В мене немає інформації, що такі камери ще є в Україні. Я бачив подібні в Празі, можливо, в інших великих музеях чи великих об'єктах культури, де вони історичні, де вони можуть бути. Але таких камер не так і багато — одиниці".
Щоб створити одну фотографію цим апаратом — потрібно близько години, розповів Олександр. Для цього використовують касети, у які вставляють скло або папір, оброблений фоточутливою рідиною.
Одна касета зі склом важить близько семи кілограмів. Фотохудожник додав, що до музею фотографії цей фотоапарат з усім приладдям потрапив випадково,він був в одному з гаражів на Київщині:
"Мені зателефонував колега, якого я не знав. Він побачив сторінку музею фотографії і запитав, чи треба така камера для музею. Кажу: «Звичайно треба!». Я поїхав туди й привіз її. В машину вона мені не влазила, тому я відправив поштою. Зараз хочу її трошки удосконалити — зробити столика з колесами, щоб можна було її рухати".
Зараз Олександр Харват налаштовує сторічний фотоапарат, ним створюватиме художні фото.
Загалом у музеї фотографії — до тисячі фотоапаратів та аксесуарів до них різних років виготовлення, розповів Олександр Харват. Найстаріший експонат — проєктор "Чарівний ліхтар", створений у середині 19 століття, який, за словами фотохудожника, використовували ще до появи фотографій.
У вихідні і будні: Будинок ветеранів у Рівному запускає заняття з каністерапії
Про запуск сесій з каністерапії в Будинку ветеранів інформує 5 листопада у Facebook Рівненська міська рада:
"Ця ініціатива спрямована на покращення психологічного здоров'я, адже в наш час тривожність та стрес переслідують нас на кожному шляху. Каністерапія — унікальна форма терапії, яка за допомогою собак як помічників підтримує психоемоційний стан людини".
У дописі Рівненської міської ради також зазначили, що каністерапія:
- зменшує стрес і тривожність, адже взаємодія з собаками сприяє виділенню ендорфінів, які поліпшують настрій і знижують рівень депресії;
- сприяє соціалізації під час занять з іншими учасниками групи і тваринами та зменшує почуття ізоляції;
- допомагає в реабілітації, оскільки для багатьох ветеранів і родин військових собаки можуть стати важливою підтримкою в процесі лікування від травм та стресу.
Заняття з каністерапії у Будинку ветеранів анонсували, як у будні, так і у вихідні для сімейного дозвілля.
Оновлений прогноз погоди на 6 листопада
6 листопада на Рівненщині, за даними обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями, часом — невеликий дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.
Температура по області: вночі — 4-9º тепла, вдень — 9-14º тепла; по м. Рівне: вночі — 5-7º тепла, вдень — 10-12º тепла.
У війні з РФ загинули Олег Клюйко, Віктор Лапюк, Микола Метла і Максим Ярмолюк з Рівненщини
На війні проти РФ загинули ще четверо військовослужбовців з Рівненщини. Про загибель військовослужбовців повідомили у Facebook місцевих рад.
Олег Клюйко — житель села Берестя Дубровицької громади, 1992 року народження. Він служив снайпером у десантно-штурмового взводі. Загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. Про прибуття кортежу з тілом Олега Клюйка, прощання та поховання Дубровицька міська рада поінформує пізніше.
Віктор Лапюк — житель села Курозвани. Він служив в інженерно-саперному взводі. З 22 липня 2023 року вважався безвісти зниклим під час ведення наступальних дій в Донецькій області.
4 листопада Гощанська селищна рада повідомила, що Віктор Лапюк загинув.
Про зустріч кортежу із тілом військовослужбовця та похорон поінформують додатково.
Микола Метла — із села Дорогобуж Бабинської громади, 1978 року народження, служив сапером. Він загинув внаслідок обстрілу війсками РФ під час виконання бойового завдання. Це сталося 2 листопада в Харківській області.
Прощання із загиблим сапером відбулося 5 листопада у селі Дорогобуж. Поховали Миколу Метлу на місцевому кладовищі.
21-річний Максим Яромолюк — житель Острога.
Він загинув внаслідок ракетного удару. Це сталося 3 листопада біля селища Зарічне Запорізької області.
Про зустріч кортежу із тілом Максима Ярмолюка, прощання та поховання Острозька міська рада поінформує додатково.
Показали з дрона: на Рівненщині відремонтували дах однієї з найдавніших і найбільших синагог на заході України
У Дубні на Рівненщині перекрили дах Великої синагоги – пам’ятки архітектури місцевого значення XVI століття. Роботи тривали протягом вересня-жовтня. Гроші на ремонт покрівлі надала єврейська організація з Франкфурта-на-Майні.
Про завершення першого етапу відновлення будівлі Великої синагоги в Дубні повідомили 4 листопада у Facebook фірми, яка виконувала роботи:
"Протягом вересня та жовтня Реноме-Євробуд проводила роботи з відновлення даху будівлі. За два місяці ми виконали монтаж фальцевої покрівлі, відновили цегляні арочні стіни, облаштували водозливну систему та системи блискавкозахисту. Сподіваємось, що роботи над відновленням споруди набиратимуть обертів".
Завершені роботи презентували у відео.
Про те, що в Дубні перекривають дах Великої синагоги Суспільне інформувало 26 вересня. Тоді начальник відділу культури і туризму міської ради Сергій Гавриленко зазначав, що це пам'ятка архітектури місцевого значення, одна з найдавніших і найбільших синагог на заході України.
Начальник відділу культури і туризму Дубенської міської ради Сергій Гавриленко інформував, що ремонтували дах за проєктом, який виготовили фахівці київського інституту "УкрНДІпроєктреконструкція":
"Гроші на роботи, 1,4 млн грн, виділило некомерційне товариство збереження й охорони єврейських кладовищ в Європі, це Німеччина, Франкфурт-на-Майні. Сподіваюся, що це початок реставрації синагоги. І в майбутньому теж надіємося, що буде фінансова допомога. На наступний рік, можливо, так само заручимося підтримкою депутатського корпусу місцевої ради. Бо місто, на мою думку, має показати, що вболіває за наші пам'ятки і дати співфінансування".
Попередньо, міський голова Дубна Василь Антонюк, який ініціював передачу будівлі на баланс міста, заявляв про намір облаштувати в будівлі музей Голокосту.