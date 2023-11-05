Останні новини та події Харкова та Харківської області 6 листопада 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
Життя Харкова та області у фото: 30 жовтня — 5 листопада
Атака безпілотниками, підготовка до демонтажу будинку на Ужвій, пошкоджені половецькі баби та знищена колекція музичних платівок — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.
"Я не знаю: у Бурятії є такі платівки?". Окупанти знищили колекцію жителя Кам'янки, яку він збирав понад 40 років
Житель деокупованого села Кам'янки Ізюмського району Василь Соляник збирав колекцію з понад 500 платівок з 1982 року. Під час окупації у будинку Василя жили росіяни. Вони знищили колекцію Василя та використовували другий поверх будинку як туалет.
"Буде перемога — зголю": житель Пришиба на Харківщині веде щоденник обстрілів і відрощує вуса до перемоги
Житель Пришиба на Харківщині Микола Понамеренко веде щоденник обстрілів: населений пункт пів року перебував на лінії фронту, а пізніше росіяни продовжили обстріли села. З 24 лютого 2022 року Микола відрощує вуса, які планує зголити в день перемоги.
Українські захисники відбили 5 атак на Куп'янському напрямку фронту
На Куп’янському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили п'ять атак, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Під обстріли артилерії та мінометів на Слобожанському напрямку потрапили Плетенівка, Нестерне, Строївка; на Куп'янському — Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
"Металіст 1925" перервав безвиграшну серію у матчі з "Чорноморцем"
Харківська команда 5 листопада перемогла одеську з рахунком 2:1, повідомили на сайті Української прем'єр-ліги.
На 20-ій хвилині гол забив Андрій Штогрін з "Чорноморця", на 53-ій та 78-ій хвилинах голи забили Андрій Борячук та Арі Моура з харківської команди.
У Безлюдівці під Харковом рятувальники дістали з води рибалку
На водоймі у Безлюдівці Харківського району о 10:30 5 листопада врятували 53-річного рибалку, який випав з човна, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
За даними рятувальників, чоловік не міг вибратися на берег самостійно.
"Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги. Вся рятувальна операція зайняла близько 10 хвилин", — сказано у повідомленні.
Тролейбуси №19 та 35 змінили маршрут через обрив проводу контактної мережі
Тролейбуси до відновлення проводу курсуватимуть до станції метро "Турбоатом", повідомила речниця міської ради Ольга Мірошниченко.
"Обрив проводу контактної мережі по Льва Ландау в районі перехрестя з просп. Героїв Сталінграда, ймовірно, через проїзд негабаритного транспортного засобу", — сказано у повідомленні.
6 листопада: погода на Харківщині
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий дощ, вдень дощ;
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 14-16°.
5 листопада минає місяць від дня удару РФ по кафе у селі Грозі, внаслідок якого загинули 59 людей
Місцеві жителі, які втратили рідних, планують встановити на місці кафе меморіал, каже житель Грози Володимир Беспалий.
Підприємець Анатолій Твердохлєбов, який втратив не лише бізнес, а й рідних, готовий надати землю для меморіалу, відновлювати кафе, каже, не зможе: "Я у душі досі оплакую всіх. Раніше у кафе всі події були: і поминки, і весілля, і дні народження. Сиджу і дивлюся відео, де ще живі люди танцювали там".
Меморіал, говорить Володимир Беспалий, готові профінансувати волонтери з-за кордону. Щоб почати роботи з проєктування, треба розчистити завали будівлі: "У Шевченковому, переважно, жінки, а робота важка — чоловіча. Техніка є, але людей немає".
Детальніше — у матеріалі Суспільне Харків.
Подробиці першого випадку сказу тварин у Харкові у 2023 році
У Харкові 1 листопада 2023 року зареєстрували сказ у безпритульного собаки, який покусав двох людей. За даними комунального підприємства "Центру поводження з тваринами", собака напав на людей в Індустріальному районі 27 жовтня. Спеціалісти підприємства знайшли собаку та забрали її до установи на карантин.
"Під час поверхневого огляду ветеринарні лікарі виявили на тілі собаки садна. Тварину терміново помістили в окремий вольєр, який обмежує її контакт з іншими тваринами, та повідомили працівників підприємства про обмежений контакт з нею. На шостий день собака загинув. 1 листопада у загиблої собаки підтверджено захворювання на сказ", — сказано у повідомленні.
За даними КП, на частину Індустріального району Харкова наклали карантинні обмеження: вул. Сергія Грицевця, вул. Кулешова, вул. Олександра Зубарева, проїзд. Кільцевий.
Чоловік, який підірвався в Черкаських Тишках, помер у лікарні
Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"В селі Черкаські Тишки на власному подвір'ї отримав травми внаслідок вибуху невідомого предмету чоловік 1972 р.н. З тяжкими травмами його доставили в лікарню, де він помер", — сказано у повідомленні.
Зведення поліції про ситуацію за добу
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошко, впродовж доби поліцейські здійснили 16 оглядів місць обстрілів, слідчі відкрили 20 кримінальних проваджень за статтею "порушення законів і звичаїв війни".
"З початку широкомасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено більш ніж 17160 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією", — сказано у повідомленні.
Також Тимошко додав, що 4 листопада поліцейські евакуювали 19 дітей з Куп'янського району. Потребують евакуації ще понад 100 дітей.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
Минулої доби під обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Зокрема, російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп'янського району", — сказано у повідомленні.
"Металіст 1925" грає проти "Чорноморця": "Потрібно зіграти агресивно"
Гра відбудеться о 15:00 на стадіоні "Лівий берег" під Києвом. Арбітром зустрічі буде Олександр Шандор, повідомила пресслужба харківського клубу.
"Раніше шляхи харківського "Металіста 1925" та Олександра Шандора перетиналися дев'ять разів", — сказано у повідомленні.
"Чорноморець" дуже хороша команда, ми працюємо на тренуваннях для того, щоб здобути позитивний результат, щоб впоратись з їхнім атакувальним потенціалом. Потрібно зіграти агресивно у відборі й не втрачати концентрацію протягом всього матчу. В нашій команді хороші захисники, які, на мою думку, впораються з цією задачею", — сказав пресслужбі УПЛ голкіпер харків'ян Олег Мозіль.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 5 листопада
За даними Генштабу ЗСУ на 06:00:
- В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку РФ вела безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ЗСУ відбили близько 10 атак росіян;
- На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області;
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Погода на 5 листопада на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі місцями короткочасний дощ. Вранці та вдень короткочасний дощ. Місцями гроза;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 10-15° тепла, вдень 13-18°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 11-13°, вдень 15-17°.