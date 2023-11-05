Українські захисники відбили 5 атак на Куп'янському напрямку фронту

На Куп’янському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили п'ять атак, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Під обстріли артилерії та мінометів на Слобожанському напрямку потрапили Плетенівка, Нестерне, Строївка; на Куп'янському — Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.