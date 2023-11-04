24-річний "Вікінг" з бригади "Рубіж" Нацгвардії України боронить країну на Донеччині. Стати військовим, каже, — мрія дитинства. Після строкової служби пішов навчатися на офіцера. Зараз "Вікінг" — командир взводу. Перший бойовий досвід отримав у Кліщіївці під Бахмутом. Тоді мав у підпорядкуванні 21-го бійця. "Вікінг" згадує: після першого бойового виходу зрозумів, що медичних засобів багато не буває і змінив вміст аптечки. Що додав та яке має бойове спорядження — "Вікінг" розпакував свій наплічник і показав амуніцію.

"Рюкзак комплектується в залежності від задачі, яка стоїть, і вміст міняється. На штурми потрібно більше боєприпасів, а якщо виходити на позиції, щоб тримати позиції, то в тій кількості боєприпасів не потрібно, тому що постійно підносять боєприпаси. Потрібно собою максимально брати теплі речі, медицину, їжу, воду", — розповідає "Вікінг".

"Після першого виходу я зрозумів, що медицини мало не буває. І навіть я — не медик, беру максимально медикаментів".

"У мене дві аптечки, бо є моя аптечка особиста. Після першого виходу я зрозумів, чого дуже не вистачає, і додав. Наприклад, засоби від опіків. В мене десять таких пластирів розійшлися за тиждень, коли особисто я надавав допомогу пораненим".

Крім того, каже, поклав до аптечки додаткові еластичні бинти, турнікети, оклюзійні наліпки, бандажі.

За словами військового, сухпайку, який розрахований на добу, може вистачити на довший час, а от води намагається взяти із запасом. Носить із собою ємність у 2,5 літри та кілька пляшок.

Фото: Суспільне Донбас

Також має із собою бінокуляр (прилад нічного бачення), командирський планшет, рацію. Бронежилет купував собі сам. Каже, бригада дала, але хотілося більш комфортного, із різними петлями та кріпленнями, аби повісити турнікети.

Якщо повністю пакувати: магазини, боєкомплект, вода — вага наплічника "Вікінга" близько 40 кілограмів.

"Я взагалі не думав, що в наш час, у 21 столітті, може бути війна такого масштабу".

"Вікінг" в армії з 2018-го. Був строковиком, потім — контракт, академія і навчання на офіцера.

"Я дуже хотів в армію йти. Вчився у медичному коледжі та хотів скоріше закінчити коледж і піти в армію. Закінчив коледж і відразу пішов військкомат: "забирайте мене на строкову службу".

Фото: Суспільне Донбас

До повномасштабної війни "Вікінг" вчився у військовому виші у Харкові. Каже, навчання від дійсності відрізняється.

"Зараз інша війна, інший час технології, безпілотники, все по-іншому. Я слухаю тих, хто має більше досвіду, що вони робили, що вони могли б зробити, що вони думають. Ми стараємося людей навчити думати, а в них люди не думають".

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