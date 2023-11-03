"Хотілось би щоб діти росли не в тих умовах, що ріс я, щоб їм не довелося переїжджати в інше місто" — боєць з позивним "Аскар" у 19 років пішов боронити країну, з самого початку повномасштабної війни. Сам чоловік з Макіївки Донецької області, в 12 років, коли російські війська окупували його рідне місто, переїхав до Дніпра. Займався бізнесом та волонтерством. Про навчання та перше бойове завдання "Аскар" розказав Суспільному Донбас.

Стрільба по цілях, розуміння побратимів з одного погляду, знищення ворогів — такі навички "Аскар" відпрацьовує вже пів року. Зараз йому 21 рік, воювати вирішив піти в 19 років, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"В мене є старша сестра, вона зараз вагітна, скоро буде народжувати. Хотілось би, щоб діти росли не в тих умовах, що ріс я, щоб їм не довелося переїжджати в інше місто і кидати свій дім", — розповідає боєць спецпідрозділу "Атей" Гвардії наступу "Рубіж" "Аскар".

У 12 років, коли російські війська окупували Макіївку, та чоловік переїхав до Дніпра. Там він почав волонтерити.

"Допомагали переселенцям: влаштування на роботу, перша гуманітарна допомога, розселення по домах, в кого не було можливості", — розповідає "Аскар".

Боєць спецпідрозділу "Атей" Гвардії наступу "Рубіж" "Аскар" стріляє по цілях на полігоні, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

В лютому 2022 року добровольцем пішов у військкомат, "Аскару" через юний вік відмовили, мобілізуватися не вдалося. Потім вирішив підписати контракт, так і записався до Гвардії наступу "Рубіж".

"Наше керівництво надало змогу займатися з ССО, проходили з ними навчання. Багато чого навчили, показали. Все засвоюється, постійний розвиток навичок — це дуже добре. Не скажу, що це щось понад складне, головне — бути морально до всього цього готовим, готуватися морально", — каже боєць.

"Відключається щось в голові, і ти вже на автоматі, ти робиш те, що повинен".

Перше бойове завдання боєць виконував в районі Кліщіївки, що під Бахмутом, тоді боєць мав евакуювати пораненого військовослужбовця з мінно-вибуховою травмою.

"Командир наполіг, щоб я закинув собі пачку M&M's, я йшов без нічого, думаю, швидко зараз треба забрати хлопця — і назад. Після того прийшло нове завдання, треба було піти далі. А в мене навіть води з собою немає, тільки ця пачка M&M's. Добу простояв, прийшла зміна, але сказали: "Аскар", ти залишаєшся. Я залишився ще на добу, потім прийшло розпорядження, що треба пройти ще далі. Пройшли ще далі, виконали завдання і повернулися. Треба з собою мати запас їжі та води", — згадує своє перше бойове завдання боєць "Аскар".

Боєць спецпідрозділу «Атей» Гвардія наступу «Рубіж» «Аскар», Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Роботу в Кліщіївці чоловік називає найскладнішою за цей час, зараз працює на Лиманському напрямку.

"В Кліщіївці коли ти йдеш один, по тобі працює СПГ, ПТУР, по тобі працюють БпЛА, там неможливо було працювати", — розповідає "Аскар".

До повномасштабного вторгнення чоловік розвивав власний бізнес, займався графічним дизайном. Крім того, займався спортом: боксом та змішаними єдиноборствами. Що буде робити коли повернеться додому, поки не думає.

"Є зараз, і зараз треба робити це. Закінчиться війна, тоді продовжу графічний дизайн, інструкторська діяльність чи ще щось. Далі буде вже видно. Головне зараз здобути перемогу, а все інше таке", — зазначає "Аскар" і додає: воюватиме на фронті до перемоги.

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