Як працює артилерія 17-ї танкової Криворізької бригади на Донеччині

Артилеристи 17-ї окремої танкової Криворізької бригади працюють на вогневих позиціях у Донецькій області. Їхнє завдання – прикриття піхоти під час штурму ділянок, на яких перебувають військові РФ.

Про роботу артилерії, сучасне озброєння та побут в окопах – у репортажі Суспільного.

Командир батареї з позивним Форвард розповідає: російські військові постійно намагаються прорватися, однак Збройні сили України тримають оборону і просуваються вперед.

"Війну зустрічали на сході тут. Були неподалік… Біля Бахмута стояли. Висунулися потім за командою у Луганську область. Перші пів року, здебільшого, це був Луганський напрямок. Потім Херсон, потім знову сюди назад. Не відпускає цей Донбас", — говорить військовий.

Форвард. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Чоловік — з Кривого Рогу. Каже: не хоче, аби вдома було так, як на Донеччині, і щоб його родина й трирічний син бачили подібне.

"Якщо на нашу піхоту наступають – ми працюємо. Робимо все те, щоб ворогу не хотілося йти у наш бік, у бік нашої піхоти. Щоб навпаки вони боялися до них підходити", — розповідає Форвард.

Старший офіцер батареї 17-ї танкової бригади на позивний Квант — третій місяць на позиціях.

Квант. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

"Моє завдання – слідкувати, щоб наша батарея працювала саме на вогневих позиціях, тобто я обираю вогневі позиції, облаштовую їх, веду безпосередньо вогневі ураження. Намагаємося полегшити життя піхоті, якомога краще їх прикривати, щоб їм трошки легше було", — каже він.

Навідник Андрій розповідає: збирався вчитися, але не встиг — почалася війна.

Навідник Андрій. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

"Я наводжу самохідну артилерійську установку по координатах, які мені дають. Відчуваю, що я на своєму місці. Вдома чекають мама, тато, бабуся, дідусь, дівчина. Вони вже звикли. Я їм постійно кажу, що все добре у мене. Вже не за горами, як ми переможемо. Я в це вірю", — сказав чоловік.

Квант показує теплодуйку на дизелі — військові готуються до зими. Від "буржуйок", каже, відмовилися, аби не "спалювати" перед армією РФ свої позиції.

Побут бійців 17-ї танкової Криворізької бригади на позиціях. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

"Ми воюємо за своє, за свої родини – це єдина мотивація, яка може бути тут, на війні. Усі живуть підтримкою своїх родин. Тут дуже велике фізичне і психологічне навантаження. Психологічне, я би навіть сказав, більше. Але тільки до перемоги, тільки до перемоги! Іншого шляху в нас немає", — говорить боєць.

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