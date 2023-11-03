Рідні 33-річного полеглого сержанта Віктора Будіша з Хмельниччини просять підтримати петицію про присвоєння йому звання "Герой України" (посмертно). Боєць помер 5 серпня 2023 року у Дніпропетровській обласній лікарні від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Станом на шосте листопада петиція набрала 16 тисяч із 25 тисяч необхідних голосів.

Звернення розмістили на сайті президента України шостого жовтня 2023 року, збір підписів триватиме ще два місяці, розповіла Суспільне сестра загиблого Юлія Тимофієва.

"Дуже важко набрати потрібну кількість голосів. Тому просимо всіх небайдужих підтримати цю петицію", — каже Юлія.

33-річний Віктор Будіш родом з села Миньківці Дунаєвецької громади. У 2020 році підписав контракт та був призначений до Тернопільської артилерійської бригади. В цій частині пройшов навчання та отримав звання молодший сержант.

Віктор Будіш на початку повномасштабного вторгнення тримав оборону траси Київ-Житомир. Фото з архіву Юлії Тимофієвої

"З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами Віктор тримав оборону траси Київ-Житомир. Там вдалося успішно відбити противника на велику відстань", — розповідає дівчина.

Згодом Віктора Будіша перенаправили на Запорізький напрямок, де він другого липня отримав вогнепальне осколкове поранення. Серце бійця зупинилося п'ятого серпня 2023 року у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова

"Для побратимів мій брат був не тільки командиром від Бога, а й взірцем, людиною, яка могла вирішити будь-які негаразди", — зізнається Юлія.

Віктор Будіш був посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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