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Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині
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Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині

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Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині
Фото ілюстративне. Іграшка у деокупованій Кам'янці на Ізюмщині. Село зазнало значних руйнувань внаслідок російських обстрілів та окупації. Листопад 2023 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Протягом тижня 30 жовтня-5 листопада на Харківщині внаслідок російської агресії загинули двоє чоловіків, один з них — помер в лікарні внаслідок підриву на боєприпасі. Поранення отримали двоє жінок та чоловік.

Інформацію про поранених та загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС.

Загиблі жителі Харківщини внаслідок російських ударів

31 жовтня, вівторок

  • У Петропавлівці на Куп'янщині російська армія поцілила у житловий будинок, зайнялася пожежа на площі 200 кв. м. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік. За попередніми даними облпрокуратури, росіяни завдали ударів авіабомбою ФАБ-250.
Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині
Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині. Графіка: Суспільне Харків

Поранені внаслідок російських обстрілів жителі Харківщини

31 жовтня, вівторок

  • Внаслідок удару по будинку Петропавлівці зазнала поранень 52-річна жінка, її ушпиталили.

1 листопада, середа

  • 61-річна жителька Зеленого Гаю Борівської громади дістала поранення внаслідок обстрілу РФ, що стався об 11:30. Поранену ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Мінна небезпека
Волонтери благодійного фонду "Єдність та сила" допомагають у відновленні Кам'янки, Харківська область. Фото: Мартин Банасяк/"Єдність та сила"

Мінна небезпека на Харківщині

31 жовтня, вівторок

  • У Великій Комишувасі, 60-річний чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет на подвір'ї та підірвався на ньому. Чоловіка ушпиталили.

1 листопада, середа

  • У селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний чоловік на власному подвір'ї наступив на вибуховий пристрій, ймовірно, міну-"пелюстку". Чоловіка ушпиталили з пораненням лівої ноги.

4 листопада, субота

  • 51-річний житель Черкаських Тишок зазнав поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета. За попередніми даними, чоловік намагався розібрати вибуховий пристрій на власному подвір’ї. 5 листопада керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що поранений помер в лікарні.

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