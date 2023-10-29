НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Запорізький феросплавний завод зупинив пічні агрегати на зимовий період
БІЗНЕСВторгнення Росії в УкраїнуЕлектроенергіяРегіони

Запорізький феросплавний завод зупинив пічні агрегати на зимовий період

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Феросплавний завод у Запоріжжі зупинив пічні агрегати на зимовий період
Цех Запорізького заводу феросплавів. Фото: Сайт ЗФЗ

АТ "Запорізький феросплавний завод" (АТ "ЗФЗ") призупиняє роботу пічних агрегатів у зимовий період. На час зупинки проведуть необхідний ремонт з метою підготовки обладнання до стабільної роботи після завершення опалювального сезону.

Про це йдеться у пресрелізі Запорізького феросплавного заводу на офіційній Facebook-сторінці підприємства.

"Для стабільної роботи підприємства має бути гарантоване забезпечення електроенергією та водопостачання. Наявність переривання постачання електроенергії та води негативно впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості (вартість тільки однієї печі сягає сотень мільйонів гривень). Також кожен запуск та розігрів печі супроводжується значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів", — йдеться в пресрелізі заводу.

Оскільки феросплавний завод є одним із найкрупніших енергоємних підприємств Запорізької області, то враховуючи досвід попереднього зимового періоду, а також необхідність забезпечення теплом мешканців області та задля зменшення навантаження на енергомережу області та України — керівництво заводу прийняло рішення зупинити пічні агрегати.

У пресслужбі заводу зазначили, що рішення щодо зупинки приймалося з урахуванням замовлень українських покупців на цей період, які будуть забезпечені наявними залишками феросплавів.

Також адміністрація заводу повідомила:

"На період зупинки, з метою утримання кваліфікованих спеціалістів заводу, їм буде забезпечена своєчасна виплата заробітної плати згідно з законодавством України".

Також середній заробіток будуть отримувати мобілізовані співробітники підприємства. Завод також продовжить надавати допомогу сім’ям загиблих працівників, підкреслили у пресрелізі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
У Житомирі переселенка з Херсонщини отримала грант у півтори тисячі євро на власну справу
У Житомирі переселенка з Херсонщини отримала грант у півтори тисячі євро на власну справу
&quot;Гід по грантах&quot;. Підприємців Бучі навчатимуть писати конкурсний проєкт
"Гід по грантах". Підприємців Бучі навчатимуть писати конкурсний проєкт
Фінляндія арештувала майно підсанкційного бізнесмена РФ Бориса Альошина
Фінляндія арештувала 2 маєтки підсанкційного бізнесмена РФ загальною вартістю €2,5 млн
Грантові програми для підтримки малого та середнього бізнесу Київської області у листопаді
Підтримка бізнесу на Київщині: на які грантові програми можна подати заявки в листопаді
На початок