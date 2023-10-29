Запорізький феросплавний завод зупинив пічні агрегати на зимовий період

АТ "Запорізький феросплавний завод" (АТ "ЗФЗ") призупиняє роботу пічних агрегатів у зимовий період. На час зупинки проведуть необхідний ремонт з метою підготовки обладнання до стабільної роботи після завершення опалювального сезону.

Про це йдеться у пресрелізі Запорізького феросплавного заводу на офіційній Facebook-сторінці підприємства.

"Для стабільної роботи підприємства має бути гарантоване забезпечення електроенергією та водопостачання. Наявність переривання постачання електроенергії та води негативно впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості (вартість тільки однієї печі сягає сотень мільйонів гривень). Також кожен запуск та розігрів печі супроводжується значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів", — йдеться в пресрелізі заводу.

Оскільки феросплавний завод є одним із найкрупніших енергоємних підприємств Запорізької області, то враховуючи досвід попереднього зимового періоду, а також необхідність забезпечення теплом мешканців області та задля зменшення навантаження на енергомережу області та України — керівництво заводу прийняло рішення зупинити пічні агрегати.

У пресслужбі заводу зазначили, що рішення щодо зупинки приймалося з урахуванням замовлень українських покупців на цей період, які будуть забезпечені наявними залишками феросплавів.

Також адміністрація заводу повідомила:

"На період зупинки, з метою утримання кваліфікованих спеціалістів заводу, їм буде забезпечена своєчасна виплата заробітної плати згідно з законодавством України".

Також середній заробіток будуть отримувати мобілізовані співробітники підприємства. Завод також продовжить надавати допомогу сім’ям загиблих працівників, підкреслили у пресрелізі.

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