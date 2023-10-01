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Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
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Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу

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Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Поліція Харківщини. Ілюстративне фото. Джерело: Суспільне Харків

Слідчі розслідують справу через погрози поліцейським на блокпосту на виїзді з Харкова. За попередніми даними, до блокпоста під'їхали чоловіки у військовій формі зі зброєю та вимагали припинити перевірки їхніх авто.

Це відбувалося 29 вересня близько 15:00, повідомили у пресслужбі поліції області.

"Під'їхали чотири позашляховики. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту. Нагадуємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов'язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу", — сказано в дописі.

У соцмережах очевидці оприлюднили відео, як чоловіки у військовій формі наказали поліцейським лягти на землю.

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