НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Врізався у дерево. На Миколаївщині загинув водій
ДТППОЛІЦІЯСМЕРТЬРегіони

Врізався у дерево. На Миколаївщині загинув водій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Врізався у дерево. На Миколаївщині загинув водій
Автомобіль "Opel Astra" після ДТП, 1 жовтня 2023 року. Фото: Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

У Миколаївській області першого жовтня водій легкового автомобіля "Opel Astra", рухаючись автодорогою, розташованою між Новим Бугом та селом Станційне, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

У поліції зазначили, що 1 жовтня приблизно о 18:10 36-річний водій легкового автомобіля "Opel Astra", рухаючись автодорогою, розташованою між Новим Бугом та селом Станційне, виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля внаслідок ДТП загинув на місці, 1 жовтня 2023 року
Водій автомобіля внаслідок ДТП загинув на місці, 1 жовтня 2023 року. Фото: Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтеюЧастина 2 стаття 286 Кримінального Кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Поліцейські встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
В ДТП біля Гранівки на Рівненщині загинуло подружжя
Від удару в дерево авто загорілося: на Рівненщині в ДТП загинуло подружжя
На Одещині під колесами вантажівки загинув велосипедист
На Одещині під колесами вантажівки загинув велосипедист
На Буковині в аварії загинув водій, пасажирка травмувалась
На Буковині в аварії загинув водій, пасажирка травмувалась
В Ужгороді внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
В Ужгороді внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
На початок