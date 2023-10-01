Врізався у дерево. На Миколаївщині загинув водій

У Миколаївській області першого жовтня водій легкового автомобіля "Opel Astra", рухаючись автодорогою, розташованою між Новим Бугом та селом Станційне, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

У поліції зазначили, що 1 жовтня приблизно о 18:10 36-річний водій легкового автомобіля "Opel Astra", рухаючись автодорогою, розташованою між Новим Бугом та селом Станційне, виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля внаслідок ДТП загинув на місці, 1 жовтня 2023 року. Фото: Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Поліцейські встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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