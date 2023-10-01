Врізався у дерево. На Миколаївщині загинув водій

У Миколаївській області першого жовтня водій легкового автомобіля "Opel Astra", рухаючись автодорогою, розташованою між Новим Бугом та селом Станційне, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.
Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
У поліції зазначили, що 1 жовтня приблизно о 18:10 36-річний водій легкового автомобіля "Opel Astra", рухаючись автодорогою, розташованою між Новим Бугом та селом Станційне, виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці", — йдеться у повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтеюЧастина 2 стаття 286 Кримінального Кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
Поліцейські встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.