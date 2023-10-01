Першого жовтня в День захисників і захисниць України у Новоборівській громаді відкрили Алею пам'яті своїх земляків, які поклали життя, боронячи незалежність України.

Інформацію про це опублікували на сторінці Новоборівської громади у мережі Facebook.

На Алеї, яку облаштували в центрі Нової Борової, встановили 38 портретів загиблих Героїв, які віддали життя за Україну в російсько-українській війні, починаючи з 2014 року.

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

На відкритті поіменно згадали кожного полеглого воїна. Їх вшанували хвилиною мовчання, після чого військовослужбовці з автоматів дали залп на знак пам'яті про полеглих Захисників.

"Під час заходу представники духовенства помолилися за загиблих Героїв та освятили Алею, а учасники зібрання поклали квіти до світлин кожного загиблого Героя. Також цього дня рідним полеглого солдата Олега Миколайовича Твардовського передали орден "За мужність" ІІІ ступеня", — йдеться у повідомленні Новоборівської громади.

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

Нова Борова, Житомирщина. 1 жовтня 2023 року. Фото: Facebook Новоборівської громади

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