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На Донеччині загинув військовий з Одеської області
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На Донеччині загинув військовий з Одеської області

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На Донеччині загинув військовий з Одеської області
Загиблий Володимир Бородовський. Фото: Білгород-Дністровська міськрада

14 вересня в районі Кліщіївки Донецької області у бою загинув солдат з Одещини Володимир Бородовський.

Про це повідомили у Білгород-Дністровській міськраді.

"Загинув не просто воїн, не стало молодої, доброї, світлої людини, згас цілий Всесвіт", —йдеться у повідомленні міської ради. Військовому було 24 роки.

"Дзвонив мамі і говорив, що у нього все добре. Питав за молодшого брата і стареньку бабусю, бо у неї хворе серце. Мати була впевнена, що дочекається сина з Перемогою живим і здоровим, він буде мати свою щасливу родину і подарує онуків, але син вже ніколи не подзвонить, не обійме", — написала на своїй сторінці у Facebook місцева жителька Олена.

Прощання із захисником відбудеться 02 жовтня о 10:00, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул.Михайлівська, 56.

На Донеччині загинув військовий з Одеської області
Загиблий Володимир Бородовський. Фото: Лена Собченко/Facebook

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