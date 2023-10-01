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Від удару в дерево авто загорілося: на Рівненщині в ДТП загинуло подружжя
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Від удару в дерево авто загорілося: на Рівненщині в ДТП загинуло подружжя

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В ДТП біля Гранівки на Рівненщині загинуло подружжя
Фото: Facebook Поліція в Рівненській області

На Рівненщині в Дубенському районі 1 жовтня сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Автомобіль, в якому були чоловік із дружиною, загорівся. Вони загинули.

Про це інформує пресслужба поліції в Рівненській області. Повідомлення про ДТП неподалік села Гранівка правоохоронці отримали приблизно о 15:30.

"На місці події встановили, що водій автомобіля Chevrolet Tacuma, 53-річний житель Київщини, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де врізався в дерево. Від удару транспортний засіб загорівся. Унаслідок ДТП водій та його 50-річна дружина загинули на місці", — зазначили у пресслужбі поліції.

ДТП, за їхніми даними, сталася без свідків. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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