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Падіння балок шляхопроводу у Києві не спричинить бюджетних збитків. Фахівці з'ясовують причину інциденту — КМДА
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Падіння балок шляхопроводу у Києві не спричинить бюджетних збитків. Фахівці з'ясовують причину інциденту — КМДА

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Дегтярівський шляхопровід
Фото: КМВА/Telegram

Обвал на Дегтярівському шляхопроводі у Києві не завдав збитків міському бюджету. Проте дещо збільшується термін виконання реконструкції. Вартість самих робіт не збільшиться.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

У відомстві нагадали, що шляхопровід на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка збудований у 1963 році. Відтоді об'єкт жодного разу капітально не ремонтувався.

"Цей транспортний вузол стратегічно важливий для функціонування міста та є складовою Малої Кільцевої дороги міста Києва", — наголосили у КМДА.

Із 2020 року шляхопровід перебував у аварійному стані та становив загрозу безпеці дорожнього руху. Щоб запобігти падінню частини аварійного мосту у 2022 році, провели протиаварійні роботи з демонтажу 4-х деформованих балок прогонової будови. У цьому році за розробленим проєктом на замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" підрядна організація ТОВ "RDS" розпочала реконструкцію шляхопроводу у складі транспортної розв'язки.

Зокрема, проєкт реконструкції передбачає: демонтаж шляхопроводу і влаштування нових конструкцій (мостове полотно, прогонові будови, опори, фундаменти), влаштування нових трамвайних колій, ремонт підземних і надземних комунікацій, а також благоустрій. Також проєкт передбачає влаштування велодоріжки на тротуарах та облаштування шляхопроводу засобами безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повідомили у департамент КМДА.

"30 вересня виконувались роботи з улаштування нових балок прогонової будови. Під час виконання монтажу 7-ї балки прогонової частини у проєктне положення вона втратила свою стійкість та впала, зачепивши 6 інших встановлених поруч балок", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася на будівельному майданчику, травмованих та постраждалих немає. Деталі та причини події, що трапилася, встановлюють експерти.

"Такі роботи відносяться до робіт із підвищеною небезпекою. Тому вони організовуються і виконується підрядною організацією винятково за її відповідальністю. Разом із тим, роботи на шляхопроводі виконувалися з дотриманням усіх правил техніки безпеки", – йдеться в заяві Департаменту транспортної інфраструктури.

У КМДА нагадали, що усунення всіх наслідків буде здійснюватися за рахунок підрядної організації.

"Компанія "RDS" стала переможцем відкритих торгів через систему Prozorro, запропонувавши найменшу вартість та відповідну кваліфікацію. Група компаній "RDS" входить у ТОП-5 дорожньо-будівельних компаній в Україні. Із 2005 року має досвід виконання робіт із будівництва доріг, мостів, аеродромів. Колектив налічує 2 800 чоловік та близько 800 одиниць техніки. І подібні роботи компанія виконувала неодноразово", — наголосили у КМДА.

Що відомо про обвал на Дегтярівському шляхопроводі

Напередодні під час ремонтних робіт впали кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка (Шулявка). Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомили у КМДА.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі Суспільному зазначив, що причини обвалу балок під час монтажу повинні визначити експерти. Він повідомив, що для будівництва були використані експериментальні балки. Подібні елементи в Україні також використовувалися під час зведення мосту у Бородянці Київської області. Але виробник був інший.

Компанія-підрядник "Ростдорстрой" (RDS), яка займається реконструкцією Дегтярівського шляхопроводу у Києві, фігурує у кримінальних справах. Окрім того, серед бенефіціарів компанії — мер Одеси Геннадій Труханов, який є фігурантом у справі щодо заводу "Краян". Такі дані наводить аналітична система для аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань Youcontrol.

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