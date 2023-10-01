Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото

На Миколаївщині протягом тижня, з 24-го вересня до 1-го жовтня, люди продовжували займатися волонтерською діяльністю, відновлювали власні будинки та заклади освіти, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. А також ділилися власними історіями викладацької та військової справи, вшановували пам'ять захисників України.

"Пошкодило дах, вікна, стелю". Як жителі Баратівки на Миколаївщині відновлюють власні домівки

У Миколаївській області село Баратівка перебувало під російською окупацією майже вісім місяців. Станом на вересень 2023 року в населеному пункті проживає 455 людей, частина з них – переселенці. До повномасштабної війни було орієнтовно 650 місцевих жителів. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Від болю до бюрократії. У Миколаєві у дружини загиблого військового вимагають повернути пенсію чоловіка

У Миколаєві дружину загиблого військовослужбовця Миколи Резниченка, який загинув 8 березня 2022 року на Донеччині, вимагають повернути єдині виплати, які в цей період отримувала жінка — пенсію чоловіка. Сповіщення про це родина отримала через рік. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Молоді дизайнери: на Миколаївщині школярі створюють власноруч меблі для шкільного укриття

На Миколаївщині учні Вознесенської ЗОШ №5 придумали дизайн меблів для шкільного укриття. Зараз діти збирають гроші на матеріали, аби самостійно виготовити десять стелажів. Фото: архів Юлії

Жителі Миколаївщини можуть подати заяву на отримання безкоштовних протезів

Жителі Миколаївщини, які мають інвалідність, станом на 26 вересня можуть подати заяву на протезування, ортезів, ортопедичного взуття та інше. Послуги надають безкоштовно. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

Корови для родин. На Миколаївщині селянам видали худобу

Жителі трьох населених пунктів Шевченківської громади отримали гуманітарну допомогу — корів. Програма з забезпечення мешканців Миколаївщини худобою реалізується гуманітарним штабом "Центр підтримки бізнесу" спільно з міжнародним фондом "Save the children". Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

"Головне – бути другом для дитини". Вихователька з Миколаївщини розповіла про свою роботу

Вихователька Олена Гогілідзе має педагогічний стаж понад 10 років. За цей період попрацювала в двох дитячих садках, як офлайн, так і онлайн, також пережила бойові дії на території рідного села Білозірка на Миколаївщині. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Є нагальна потреба у питній воді: у село на Миколаївщині привезли мобільну станцію

До села Миколаївське Шевченківської громади міжнародна організація "IsraAid" привезла мобільну станцію очищення води вартістю в 60 тисяч доларів. Потужність мобільної контейнерної установки очищення води складає 1500 літрів на годину. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Збитки понад два мільйони. На Миколаївщині вирішують долю пошкодженого дитсадка

У селі Білозірка, що на Миколаївщині, вирішується доля дитячого садка, що був пошкоджений внаслідок російських обстрілів у 2022 році. Станом на вересень 2023 року йдеться про відновлення закладу, в штаті якого сім працівників. Зокрема, приміщення оглянули представники різних благодійних організацій. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Двомісячне очікування: мати загиблого військового із Миколаєва чекає на результати ДНК-експертизи

У Миколаєві мати загиблого військового Дмитра Дмитрієва два місяці чекає на результати експертизи ДНК, аби забрати тіло сина і поховати його. Чоловік загинув у Старомайорську на Донеччині. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

З санвузлом і підігрівом. На Миколаївщині встановили два сучасні модульні будинки

Перші на Миколаївщині сучасні модульні будинки встановили у двох селах Шевченківської громади. Тимчасові помешкання для родин обладнанні кухнею, ванною та меблями. Вартість одного такого модульного будинку 12,5 тисяч доларів. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Громаді Миколаївщини передали мобільну амбулаторію

У Миколаєві 29 вересня "Ротарі клуб Миколаїв" спільно з гуманітарним штабом "Центр підтримки бізнесу" передав Снігурівській громаді мобільну амбулаторію. Фото: Ігор Арчибісов

"Нам треба повертати дітей до школи за будь-яку ціну": у ліцеї на Миколаївщині планують будівництва укриття

Депутати Степівської сільської ради, що на Миколаївщині, виділили 625 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію для будівництва укриття в Михайлівському ліцеї. Станом на вересень 211 учнів закладу продовжують навчатися в онлайн-форматі. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві стартував третій етап "єВідновлення". Місцева влада зустрілася із власниками зруйнованих квартир

У Миколаєві 29-го вересня представники влади зустрілися із власниками трьох будинків, що зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Мета – донести людям, яким чином вони можуть отримати компенсації за втрачене житло в умовах програми "єВідновлення". Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Розробка дронів та музей АТО. Історії викладачів з Миколаєва, які захищають Україну та продовжують наукову діяльність

Двоє викладачів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова станом на перше жовтня 2023 року перебувають у лавах Збройних сил України. Фото: колаж Суспільне Миколаїв

Стали першими на захист. У Миколаєві вручили відзнаки "За оборону міста"

До Дня захисників та захисниць миколаївським військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, волонтерам та комунальникам вручили відзнаку "За оборону Миколаєва". Нагородили понад 50 людей, які брали участь в обороні міста на початку повномасштабної війни. Першим цю відзнаку отримав генерал Дмитро Марченко. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Розгорнуті прапори та хвилина мовчання. У Миколаєві відзначили День захисників та захисниць України

У Миколаєві першого жовтня відзначили День захисників та захисниць України. До заходу долучилися військові, місцева влада та містяни. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Школу зруйнували, діти виїхали. Історія вчителя з Миколаївщини, який пережив окупацію та попри все, продовжує викладати

Вчитель Олександр Рубаняк має педагогічний стаж 28 років. За цей період працював в кількох навчальних закладах як офлайн, так і онлайн. Пережив бойові дії та окупацію на території рідного села Киселівка на Миколаївщині. Своєю історією вчитель поділився з кореспондентами Суспільного. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві відбувся молебень за захисників України, які перебувають у російському полоні

До Дня захисників і захисниць України та Свята Покрови Пресвятої Богородиці у Миколаївському Кафедральному соборі першого жовтня відбувся молебень за захисників України, які перебувають у російському полоні. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

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