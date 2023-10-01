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"Хрест ЗСУ". У Дніпрі встановили інсталяцію в пам`ять про загиблих воїнів
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"Хрест ЗСУ". У Дніпрі встановили інсталяцію в пам`ять про загиблих воїнів

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Хрест ЗСУ
Суспільне Дніпро

Тимчасову композицію "Хрест ЗСУ" до Дня захисників і захисниць України презентували у Дніпрі.

Як розповіла Суспільному архітекторка проєкту Олена Іваницька, композиція — символ захисту, боротьби та пам’яті про всіх загиблих героїв.

"Хрести — це наш український сакраментальний символ. На трипільських горщиках вже ставили хрестики, хрестики були на всіх наших українських вишиванках. Хрест УПА — нагорода був хрест. На козацьких хоругвах був хрест", — сказала вона.

У Дніпрі встановили "Хрест ЗСУ"
Для інсталяції використали протитанкові "їжаки". Суспільне Дніпро

Встановлення металевої композиції ініціювали бійці 128 бригади ТРО Дніпра.

"Це для майбутніх поколінь, щоб пам’ятали, що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже криваво, — говорить заступник командира 128-ї бригади Тероборони з морально-психологічного забезпечення Сергій Слодзик.

"Хрест ЗСУ". У Дніпрі встановили інсталяцію в пам`ять про загиблих воїнів
Нагороди бійцям та родинам полеглих воїнів. Суспільне Дніпро

Ініціатор поєкту "Хрест ЗСУ" — сержант бригади Дмитро Каюк. Він — кандидат історичних наук. Розповідає, доєднався до 128-ої бригади на початку повномасштабної війни.

"Ми повинні саме зараз розпочати роботу на вшанування пам’яті і тих, хто загинув, і тих хто живі, тих, хто б’ється. Тих волонетрів і тих дніпрян, які тут є", — сказав військовий. На заході трьох бійців з Дніпра відзначили медалями "Захиснику Вітчизни". Посмертно передали нагороди і родинам загиблих військових. Батько одного із них Микола Антонович каже, на початку повномасштабного вторгнення його син повернувся з-за кордону і пішов добровольцем у 128 бригаду ТРО Дніпра.

У Дніпрі встановили інсталяцію в пам`ять про загиблих воїнів
Батько загиблого бійця Микола Антонович. Суспільне Дніпро

Наразі військові працюють над створенням власного музею, аби закарбувати історії дніпровських бійців.

Авторка — Олеся Приходько.

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