Тимчасову композицію "Хрест ЗСУ" до Дня захисників і захисниць України презентували у Дніпрі.
Як розповіла Суспільному архітекторка проєкту Олена Іваницька, композиція — символ захисту, боротьби та пам’яті про всіх загиблих героїв.
"Хрести — це наш український сакраментальний символ. На трипільських горщиках вже ставили хрестики, хрестики були на всіх наших українських вишиванках. Хрест УПА — нагорода був хрест. На козацьких хоругвах був хрест", — сказала вона.
Встановлення металевої композиції ініціювали бійці 128 бригади ТРО Дніпра.
"Це для майбутніх поколінь, щоб пам’ятали, що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже криваво, — говорить заступник командира 128-ї бригади Тероборони з морально-психологічного забезпечення Сергій Слодзик.
Ініціатор поєкту "Хрест ЗСУ" — сержант бригади Дмитро Каюк. Він — кандидат історичних наук. Розповідає, доєднався до 128-ої бригади на початку повномасштабної війни.
"Ми повинні саме зараз розпочати роботу на вшанування пам’яті і тих, хто загинув, і тих хто живі, тих, хто б’ється. Тих волонетрів і тих дніпрян, які тут є", — сказав військовий. На заході трьох бійців з Дніпра відзначили медалями "Захиснику Вітчизни". Посмертно передали нагороди і родинам загиблих військових. Батько одного із них Микола Антонович каже, на початку повномасштабного вторгнення його син повернувся з-за кордону і пішов добровольцем у 128 бригаду ТРО Дніпра.
Наразі військові працюють над створенням власного музею, аби закарбувати історії дніпровських бійців.
Авторка — Олеся Приходько.
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