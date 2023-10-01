Житомирянин Володимир Берелет: після 70 років життя лише починається

Житомирянину Володимиру Берелету 77 років, чоловік розповів, що після 70 в його житті почався новий відлік — Володимир змінив місце роботи, перездав на права та купив автівку і каже, що після 70-ти років життя лише починається.

Першого жовтня відзначається міжнародний День людей похилого віку. Володимир каже, що це не його свято, бо у свої 77 років він почувається на 50.

"На роботу раніше пішком ходив, це займало 33 хвилини, а зараз, як в машину сів, то хвилин п'ять-сім. Права у мене давно — з 1975 року, а от автівку купив у 2021 році перед повномасштабною війною, тоді мені було 75 років. Я по-новому проходив курси водіння, винаймав водіїв — навіть двох. Спочатку у одного навчався, потім у іншого", — розповідає чоловік.

Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Володимир Берелет — заслужений артист України. Понад 50 років працював актором, із них 10 — у Житомирському театрі імені Івана Кочерги. Створив понад 100 сценічних образів, всі ролі — головні.

Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Коли Володимиру було трохи за п’ятдесят, у них із дружиною Лілією народилася донька Анастасія. Сьогодні їй 23 роки і вона, як і батько, займається музикою.

Володимир Берелет з донькою Анастасією. Фото надане Суспільному Житомир Володимиром Берелетом

З дружиною у житті, каже чоловік, теж багато спільних справ.

"Ми з нею разом працювали у театрі: я їй допомагав, вона — мені. Я завжди з нею раджусь. От, наприклад, різьблення по дереву: коли довго щось робиш, то потім підходиш до дружини або до доньки за порадою. З дружиною співаємо разом під гітару. Зараз вдома, а колись — і на концертах", — говорить Володимир.

Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Працював Володимир Берелет і на Житомирському обласному телебаченні — був автором і ведучим кількох розважальних програм. А з 2019 року змінив напрямок роботи і пішов у викладачі — працює тепер у Житомирському держуніверситеті імені Івана Франка, де викладає сценічну майстерність й інші предмети, потрібні акторам. Каже, що до кожної зустрічі зі студентами ретельно готується.

Володимир Берелет зі своїми студентами в університеті. Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Третьокурсник Олександр Банних пригадує, як на першому курсі вперше зустрівся із Володимиром Берелетом.

"Коли я його перший раз побачив, для мене це було незвично. Особливо, коли потім знайшов його ім’я у Вікіпедії і побачив, скільки йому насправді років. Ніколи б не подумав, зважаючи, як він рухається, як у нього працює мислення — це дивовижно", — каже Олександр.

Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

"Володимир Ілліч — активна людина, — говорить студентка Олександра Гаврисюк. — Він розуміє, як правильно спілкуватися із молоддю, що потрібно сказати, як правильно подати інформацію, як знайти контакт. Відчуває ниточку, яка нас з’єднує, і допомагає нам зростати".

Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Володимир Берелет за різьбленням з дерева. Суспільне Житомир

Володимир каже, що живе за власними правилами, які не змінює упродовж багатьох років. А рецептом своєї молодості називає активну діяльність, в тому числі, і над собою.

"Щодня я роблю зарядку з гантелями. Щодня. Займаюсь своєю душею теж щодня. Прокидаюся о шостій ранку — у мене до двох годин на себе. Кожна людина по-різному ставиться до свого віку, до похилого віку. Кожна людина по-своєму. Я, наприклад, не звертаю на це уваги. Я постійно чимось займаюся — то різьбленням по дереву, то риболовлею. От я раніше їздив на риболовлю на скутері, а мені у сім’ї сказали, що я не у тому віці, щоб на скутері ганяти, то зараз вже на машині. Тобто жити, діяти і не звертати на вік уваги!" — говорить Володимир.

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