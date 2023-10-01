НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Після 70 років змінив роботу, перездав на права, купив автівку: історія житомирянина Володимира Берелета
ЛЮДИСВЯТОКУЛЬТУРАРегіони

Після 70 років змінив роботу, перездав на права, купив автівку: історія житомирянина Володимира Берелета

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Житомирянин Володимир Берелет: після 70 років життя лише починається
Житомирянин Володимир Берелет: після 70 років життя лише починається. Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Житомирянину Володимиру Берелету 77 років, чоловік розповів, що після 70 в його житті почався новий відлік — Володимир змінив місце роботи, перездав на права та купив автівку і каже, що після 70-ти років життя лише починається.

Першого жовтня відзначається міжнародний День людей похилого віку. Володимир каже, що це не його свято, бо у свої 77 років він почувається на 50.

"На роботу раніше пішком ходив, це займало 33 хвилини, а зараз, як в машину сів, то хвилин п'ять-сім. Права у мене давно — з 1975 року, а от автівку купив у 2021 році перед повномасштабною війною, тоді мені було 75 років. Я по-новому проходив курси водіння, винаймав водіїв — навіть двох. Спочатку у одного навчався, потім у іншого", — розповідає чоловік.

Історія житомирянина Володимира Берелета
Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Володимир Берелет — заслужений артист України. Понад 50 років працював актором, із них 10 — у Житомирському театрі імені Івана Кочерги. Створив понад 100 сценічних образів, всі ролі — головні.

Володимир Берелет
Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Коли Володимиру було трохи за п’ятдесят, у них із дружиною Лілією народилася донька Анастасія. Сьогодні їй 23 роки і вона, як і батько, займається музикою.

Володимир Берелет з донькою Анастасією
Володимир Берелет з донькою Анастасією. Фото надане Суспільному Житомир Володимиром Берелетом

З дружиною у житті, каже чоловік, теж багато спільних справ.

"Ми з нею разом працювали у театрі: я їй допомагав, вона — мені. Я завжди з нею раджусь. От, наприклад, різьблення по дереву: коли довго щось робиш, то потім підходиш до дружини або до доньки за порадою. З дружиною співаємо разом під гітару. Зараз вдома, а колись — і на концертах", — говорить Володимир.

Житомирянин Володимир Берелет
Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Працював Володимир Берелет і на Житомирському обласному телебаченні — був автором і ведучим кількох розважальних програм. А з 2019 року змінив напрямок роботи і пішов у викладачі — працює тепер у Житомирському держуніверситеті імені Івана Франка, де викладає сценічну майстерність й інші предмети, потрібні акторам. Каже, що до кожної зустрічі зі студентами ретельно готується.

Володимир Берелет у свої 77 викладає в університеті
Володимир Берелет зі своїми студентами в університеті. Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Третьокурсник Олександр Банних пригадує, як на першому курсі вперше зустрівся із Володимиром Берелетом.

"Коли я його перший раз побачив, для мене це було незвично. Особливо, коли потім знайшов його ім’я у Вікіпедії і побачив, скільки йому насправді років. Ніколи б не подумав, зважаючи, як він рухається, як у нього працює мислення — це дивовижно", — каже Олександр.

Студенти Володимира Берелета
Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

"Володимир Ілліч — активна людина, — говорить студентка Олександра Гаврисюк. — Він розуміє, як правильно спілкуватися із молоддю, що потрібно сказати, як правильно подати інформацію, як знайти контакт. Відчуває ниточку, яка нас з’єднує, і допомагає нам зростати".

Після 70 років змінив роботу, перездав на права, купив автівку: історія житомирянина Володимира Берелета
Житомир, 27 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільного Житомир

Володимир Берелет за різьбленням з дерева
Володимир Берелет за різьбленням з дерева. Суспільне Житомир

Володимир каже, що живе за власними правилами, які не змінює упродовж багатьох років. А рецептом своєї молодості називає активну діяльність, в тому числі, і над собою.

"Щодня я роблю зарядку з гантелями. Щодня. Займаюсь своєю душею теж щодня. Прокидаюся о шостій ранку — у мене до двох годин на себе. Кожна людина по-різному ставиться до свого віку, до похилого віку. Кожна людина по-своєму. Я, наприклад, не звертаю на це уваги. Я постійно чимось займаюся — то різьбленням по дереву, то риболовлею. От я раніше їздив на риболовлю на скутері, а мені у сім’ї сказали, що я не у тому віці, щоб на скутері ганяти, то зараз вже на машині. Тобто жити, діяти і не звертати на вік уваги!" — говорить Володимир.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Ігор Юхименко та старший син Денис
Волинянин та двоє його синів служать у 100-ій бригаді ТРО Волині
&quot;Емоцій не було, тільки шок&quot;: власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
&quot;18 місяців на передовій&quot;. Історія львівського рятувальника, який долучився до лав ЗСУ
"18 місяців на передовій". Історія львівського рятувальника, який долучився до лав ЗСУ
На початок