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На Одещині під колесами вантажівки загинув велосипедист
ДТПРегіони

На Одещині під колесами вантажівки загинув велосипедист

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На Одещині під колесами вантажівки загинув велосипедист
ДТП на Одещині. Фото: поліція Одеської області

У місті Ізмаїл Одеської області сталась ДТП, внаслідок якої під колесами вантажівки загинув велосипедист.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, 51-річний ізмаїлець не впорався із керуванням велосипеда і потрапив під задні колеса вантажівки, якою керував 57-річний житель Миколаєва у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці. Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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