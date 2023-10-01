Погоду на території Тернопільщини визначатиме антициклон: прогноз синоптиків

Із понеділка, 2 жовтня, погоду на території області визначатиме антициклон, який зумовить сонячну та суху погоду. Про це повідомили в соцмережі на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.
На Тернопільщині синоптики прогнозують:
2 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно– західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 6 – 11°, вдень 15 – 20°.
3 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно–західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12°, вдень 20 – 25°.
4 жовтня: Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 10 – 15°, вдень 16 – 21°.
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