1 жовтня у Черкасах до дня захисників і захисниць України провели свято "Одного роду, однієї долі". Гостей приймав кінний центр "Перспектива", а серед співорганізаторів — Черкаське українське козацтво.

Керівник громадської організації "Черкаське українське козацтво (об'єднане)" Дмитро Іванашко розповів: частують людей козацьким кулешем:

"Ми поспілкувалися з керівником спілки інвалідів та домовилися. Ми зазвичай готуємо куліш і частуємо ним перехожих. Людям це подобається — вони починають посміхатися та добрішають", — розповів пан Дмитро.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Інструкторка з верхової їзди Ксенія Корецька приїхала до Черкас з Донеччини — з міста Святогірськ. Там коні працювали в туристичному прокаті, але коли потрапили до Черкас розпочали тренування та навчилися іпотерапії. Привезла з собою до Черкас чотирьох власних коней.

"Починаючи з тренування з кіньми — це тренування тіла, дихання, кардіонавантаження. А також діти вчаться турбуватися та доглядати тварин".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Іпотерапією займається ще одна інструкторка центру. Вона приїхала з Краматорська. Зараз лікуванням "кіньми" займаються з дітьми та з дорослими з інвалідністю. У планах — займатися "кінною" терапією з військовими:

"Коні допомагають психологічно розвантажуватися. А також для військових, які втратили кінцівки — для них це певне тренування та відновлення м'язів. Також з кіньми, як із дельфінами, є тісний емоційний зв'язок. Був випадок, коли приводили хлопчика маленького слабозорого — він коли сідав на коня — кричав. Утім з кожним разом криків ставало все менше, емоційна напруга спала, і лише десь на 10-му занятті він перестав кричати і почав поводитися по-іншому", — розповіла Ксенія.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Керівник центру соціальної та фізичної реабілітації людей з інвалідністю "Перспектива" Валерій Гаврилов розповів, що подібного масштабу свято сьогодні провели вперше:

"Ми сьогодні організували таке свято вперше, але плануємо схожі заходи проводити регулярно. Розважати гостей буде наша музична група — вони організували концерт. Запросили тренерів, які займаються іпотерапією".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Також на святі відбулося нагородження джурівців — учасників гри Джура. Підполковник Віктор Шульга — керівник джурівців. Розповів що на захід прийшли учні з двох черкаських шкіл — два рої. Діти виголошували справжню козацьку присягу, цілували ікону Покрови, шаблю та отримували символічного "батога по спині".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Театральна студія "Рампа", центр комплексної реабілітації "Жага життя" та міський будинок культури ім. І. Кулика створили культурну програму.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Упродовж заходу працював фуд-корт, а усі охочі могли покататися на конях чи поні. Проїхатися колом вартувало 200 гривень.

Охочі могли зробити благодійний внесок на придбання кінного спорядження для проведення реабілітації для людей з інвалідністю та учасників бойових дій.

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