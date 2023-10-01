1 жовтня у Черкасах до дня захисників і захисниць України провели свято "Одного роду, однієї долі". Гостей приймав кінний центр "Перспектива", а серед співорганізаторів — Черкаське українське козацтво.
Керівник громадської організації "Черкаське українське козацтво (об'єднане)" Дмитро Іванашко розповів: частують людей козацьким кулешем:
"Ми поспілкувалися з керівником спілки інвалідів та домовилися. Ми зазвичай готуємо куліш і частуємо ним перехожих. Людям це подобається — вони починають посміхатися та добрішають", — розповів пан Дмитро.
Інструкторка з верхової їзди Ксенія Корецька приїхала до Черкас з Донеччини — з міста Святогірськ. Там коні працювали в туристичному прокаті, але коли потрапили до Черкас розпочали тренування та навчилися іпотерапії. Привезла з собою до Черкас чотирьох власних коней.
"Починаючи з тренування з кіньми — це тренування тіла, дихання, кардіонавантаження. А також діти вчаться турбуватися та доглядати тварин".
Іпотерапією займається ще одна інструкторка центру. Вона приїхала з Краматорська. Зараз лікуванням "кіньми" займаються з дітьми та з дорослими з інвалідністю. У планах — займатися "кінною" терапією з військовими:
"Коні допомагають психологічно розвантажуватися. А також для військових, які втратили кінцівки — для них це певне тренування та відновлення м'язів. Також з кіньми, як із дельфінами, є тісний емоційний зв'язок. Був випадок, коли приводили хлопчика маленького слабозорого — він коли сідав на коня — кричав. Утім з кожним разом криків ставало все менше, емоційна напруга спала, і лише десь на 10-му занятті він перестав кричати і почав поводитися по-іншому", — розповіла Ксенія.
Керівник центру соціальної та фізичної реабілітації людей з інвалідністю "Перспектива" Валерій Гаврилов розповів, що подібного масштабу свято сьогодні провели вперше:
"Ми сьогодні організували таке свято вперше, але плануємо схожі заходи проводити регулярно. Розважати гостей буде наша музична група — вони організували концерт. Запросили тренерів, які займаються іпотерапією".
Також на святі відбулося нагородження джурівців — учасників гри Джура. Підполковник Віктор Шульга — керівник джурівців. Розповів що на захід прийшли учні з двох черкаських шкіл — два рої. Діти виголошували справжню козацьку присягу, цілували ікону Покрови, шаблю та отримували символічного "батога по спині".
Театральна студія "Рампа", центр комплексної реабілітації "Жага життя" та міський будинок культури ім. І. Кулика створили культурну програму.
Упродовж заходу працював фуд-корт, а усі охочі могли покататися на конях чи поні. Проїхатися колом вартувало 200 гривень.
Охочі могли зробити благодійний внесок на придбання кінного спорядження для проведення реабілітації для людей з інвалідністю та учасників бойових дій.
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