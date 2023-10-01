У Винниках, що на Львівщині, сьогодні, 1 жовтня, на стадіоні ім. Маркевича відбувся футбольний турнір. Участь взяли 9 команд, у складі яких були військовослужбовці та професійні футболісти. На заході збирали гроші, щоб придбати дрони .

За словами організаторів, так хотіли вшанувати воїнів-прикодонників.

Футбольний турнір розпочався спільним виконанням гімну та хвилиною мовчання.

"Мета турніру — допомога нашим прикордонникам, збір на дрони-камікадзе. Але спортивний інтерес є в кожної команди", — говорить футболіст Артем Федецький.

Початок футбольного турніру. Фото: Суспільне Львів

У першому матчі турніру зустрілись команди "Чоп" та "К9". Вони — військовослужбовці кінологічного центру прикордонної служби. Серед них — Олександр Пальченко, чоловік з 2019 року служив на Сході України, захищав Лисичанськ та Краматорськ.

"Я з дитинства граю, це — хобі. Футбол і тільки футбол, найкращий спорт, розвиває всі м'язи. Ти тримаєш себе в тонусі, але треба більше займатися, бо служба не завжди дає це зробити. Стараюсь, у вільний час тут займаюсь", — говорить Олександр Пальченко.

У перервах між турнірами прикордонники разом і собаками кінологічного центру показували майстерклас.

Інструктор кінологічного центру Денис Сіренко разом зі своїм собакою Фішером. Фото: Суспільне Львів

Інструктор кінологічного центру Денис Сіренко розповідає, що його Фішер працює як мінно-пошукова собака.

"Це сильні собаки, які гарно працюють. Цей собака працює в пошуку вибухових речовин, але він прекрасно вміє затримувати злочинця. Він дуже класний друг, це мій власний собака, який служить разом зі мною", — каже Денис Сіренко.

Також відвідувачі мали можливість оглянути виставку зброї та навчальних дронів. Також провели аукціон, щоб зібрати донати. Один із лотів — підписані рукавички Андрія П’ятова.

Благодійний аукціон на турнірі. Фото: Суспільне Львів

Організували захід благодійний фонд та прикордонники Західного регіонального управління. За словами заступника начальника штабу Ігоря Матвійчука, так хочуть допомогти захисникам, які воюють та вшанувати полеглих.