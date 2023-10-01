58 картин та 15 нових артоб'єктів презентувала у Черкасах художниця Ольга Курська до Дня захисників та захисниць. Цей новий проєкт "На уламках війни" має на меті показати вдячність кожному, хто наближає перемогу.

Картини написані за знаковими подіями російсько-української війни, з перших днів і до сьогодні. Ольга Курська розповіла, що роботи об'єднані вірою у перемогу і в кожного, хто за нею стоїть. У такий спосіб хотіла віддячити усім захисникам і не тільки:

"На уламках війни — про вдячність. Це подяка всім, хто наближає нас до перемоги, не лише Збройним Силам, а й волонтерам, медикам, ДСНС, енергетикам, поліції кожному, хто допомагає її наблизити", — розповіла Ольга.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Центральна композиція — картина із синьо-жовтим серцем. Там є уламок снаряда, який витягли із тіла пораненого військового, пояснила мисткиня.

Виставку вдалося реалізувати завдяки гранту від грантового проєкту в галузі культури міста Черкаси.

"Весною я виграла грант, який частково профінансував цю виставку. Купувала матеріали, оформлювала роботи за ці кошти".

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Серед відвідувачок — Марина Хомік — директорка школи мистецтв ім. Валентина Талаха, в якій працює, Ольга Курська. Розповіла: відчуває, що скоро на подвір'ї школи стоятиме розписаний Ольгою танк:

"Все що творить Оля — відбувається на моїх очах. У неї своє бачення — інше, мистецьке. Вона до школи несе усе, що їй вдається знайти і що пов'язане з війною — ось двері від автівки військових, гільзи, ящики, частини снарядів. Я жартую: Олю у мене таке відчуття, що ти вже стільки всього принесла, що скоро буде танк. На що вона жартує — це моя ідея фікс".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, на відкритті виступив черкаський гурт "Буднітай"

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Олександр Медвєдєв — хлопець мисткині, розповів, як підтримує кохану:

"Олі мистецтво допомагає перетравити те, що відбувається навколо, а саме війну. Оля бачить все по-особливому і коли їй потрібна допомога — я допомагаю: можу цвяхи забити, можу завантажити картини, чи перевезти їх до іншого міста. Я намагаюся її підтримати і вона мене надихає це робити".

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Прийшла на виставку підтримати мисткиню волонтерка Анна Сакун:

"Ми дружимо з Олею та співпрацюємо від нашого волонтерського руху ми надали Олі орківський шолом, який вона розмалювала, щоб ми могли його продати на аукціоні та підтримати військових. Поки що шолом перебуває у Олі на виставці".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, шолом росіянина, який Анна Сакун передала для перетворення в артоб'єкт

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Новий проєкт "Мистецтво на уламках війни" — це проєкт, який реалізовано на гільзах, ящиках від снарядів, тут є "орківська" бронеплита, розтрощена плитоноска, шматок ракети Х22. Усі твори символічні. Деякі з розгорнутою етикеткою, а в деяких треба кожному побачити щось своє.

"Роботи не продаються. Але можна придбати листівки-ілюстрації. Кошти, виручені з продажу, підуть на допомогу підрозділу розвідників. Ми їм будемо закуповувати зимові шини", — розповіла Ольга Курська.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, на відкритті виступив Сергій Бобров

Мисткиня мріє зі своєю виставкою об'їхати всі 24 області Ураїни і Крим. Була вже в Кропивницькому, Мукачевому в Закарпатській області, об'їздила майже всю Черкаську область. В планах — продовжувати.

"Відчуваю, як кардинально змінилася моя творчість. Спочатку я малювала просто пейзажі і квіти. А зараз дуже багато всякого різного. Якби мені хтось давно показав мої теперішні роботи, я б не повірила. Я стала дивитися концептуальніше. Головним став для мене в мистецтві — це зміст".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Надія Прасол — перукарка Ольги Курської і подруга. Жодний святковий лук не обходиться без зачіски, зробленої Надіїними руками.

"Ми знайомі з Олею дуже давно. Вона моя клієнтка. Оля — людина дуже потужна та енергійна, дуже багатогранна і щедра душею. Подобається, як вона передає свій погляд на світ і сучасні події через мистецтво".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси / Наталі Соколан, виставка мистецьких робіт Ольги Курської, Черкаси 1 жовтня 2023 рік

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, листівки можна було придбати за 30 гривень і більше. Уторговані кошти пішли на ЗСУ

Ведуча заходу Юлія Горб у себе вдома б не повісила такі картини і не розмістила б артоб'єкти. Тому що дуже боляче постійно бачити жахи війни. Жінка і так щодня прокидається з думками про війну.

"Культурно-мистецькі заходи під час війни — однозначно важливі. Це наша самоідентифікація. Те, за що ми боремося: наша мова, культура. Це дорого вартувало і вартує. І за це заплачено, і досі платимо високу ціну".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Юлія вважає, що кожна людина може давати іншим різні власні ресури.

"Хтось, як Ольга, уміє гарно малювати, хтось висвітлювати події, хтось гарно співає, а мій ресурс — це голос. Тому я не просто тут працюю. Я хочу донести свою позицію, донести, що культура — необхідна. Без розголосу зупиниться потік донатів, люди просто перестануть розуміти, що відбувається, відірвуться від реальності. Такі події нагадують, що донати необхідні, і про важливість того, що ми робимо".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Кожна картина по-своєму вражає, розповіла Юлія.

"Але є такі, на які дивишся і плачеш. Я не можу спокійно дивитися на картини тварин. Наші менші брати, на жаль, не можуть про себе потурбуватися. Не зважаючи на те, що їх залишають їхні господарі, вони залишаються їм вірними. І ще згадую розповіді своєї бабусі, яка говорила, що війна — це найстврашніше, що може бути. Тепер ми це знаємо не тільки з розповідей наших бабусь і дідусів".

Із художницею Юлія знайома дуже давно. Попри те, що та творить мистецтво на такі непрості теми, Юлія цінує художницю за позитив, натхнення і мотивацію.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

58 картин виставки "Хроніки перемоги" художниці Ольги Курської повернулися до Черкас. Їх презентували у різних містах України.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, на відкриття виставки прийшли друзі, знайомі та небайдужі черкащани

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, уламки війни Ольга Курська перетворює на мистецькі об'єкти

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, робота "Серце перемоги" є центральною роботою виставки

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