Двоє хлопчиків, за життя яких борються лікарі Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, гралися поблизу річки, коли через порив нафтопроводу у Стримбі сталася пожежа. Вогонь, що поширювався водоймою, охопив людей, які поралися на городі. Опіки отримали й діти.

Про це розповів житель села Стримба Надвірнянської громади Микола Гнатюк.

Суспільне з'ясовувало, які наслідки спричинив порив нафтопроводу для людей та довкілля.

Місцеві про пожежу, що спричинив порив нафтопроводу

Микола Гнатюк показує обгорілі стежки поблизу місцевої річки.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Діти бавилися коло потіка. Ну й потім вийшли на берег. Там їх і захопило", — каже Микола Гнатюк.

Чоловік додає: коли люди побачили клуби диму, почали втікати якомога далі від річки.

Жителька села Стримба Тетяна Новак пригадує: спершу в потічку побачила чорні жирні плями та відчула різкий запах. А за 10 хвилин, каже жінка, побачила, що вогонь наближається в її бік.

Жителька села Стримба Тетяна Новак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Я чую звук. Обертаюся, а там — такий стовп вогню, як гриб. Вогонь ішов в наш бік. Я подумала, що він іде на мене. Треба тікати. З-за огорожі вибігла, дивлюся: вогонь пішов потоком", — розповідає Тетяна Новак.

Діти — у вкрай важкому стані, дорослі — середньої важкості

Стан двох хлопчиків 8 та 11 років, які отримали опіки внаслідок пожежі через порив нафтопроводу в селі Стримба, — вкрай важкий. У дітей — 80-85% опіків тіла. За їхні життя борються медики Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

Ще один травмований внаслідок пожежі перебуває у Надвірнянській центральній районній лікарні. Стан пацієнта — середньої важкості, розповів заступник директора медзакладу Іван Меланюк.

Заступник директора з медичної частини Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У пацієнта є опіки рук та ніг, опік спини, а також частково опік обличчя. Опіки при госпіталізації були І, II, місцями III ступеня загальною площею 35-40%", — каже Іван Меланюк.

Ще двох травмованих, яких лікували у цьому медзакладі, перевели до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

За словами медичного директора закладу Андрія Яворського, у чоловіка — 40% опіків тіла, у жінки — 55%. В обох — важкий опіковий шок. Чоловік перебуває на штучній вентиляції легень. Їхній стан лікарі наразі оцінюють як стабільний, сказав Андрій Яворський.

Нафтопровід належить нафтогазовидобувному управлінню "Надвірнанафтогаз"

Нафтопровід завдовжки більш як 13 км, на якому відбувся порив, належить нафтогазовидобувному управлінню "Надвірнанафтогаз". Провід експлуатується з 1998 року. Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. За його словами, загальна площа пожежі вздовж потічка становила 2600 м².

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Працівники "Надвірнанафтогаз" перекрили засувки. 600 м — з одного боку і 1000 м — з іншого для того, щоб нафтопродукти не поступали. Стримба впадає в річку Ворона. Для того, щоб не було забруднення, рятувальники встановили бонові загородження й обробили сорбентом. На сьогодні загрози немає. Цілу ніч там було організоване чергування", — каже Ільчишин.

Концентрація нафтопродуктів у Стримбі у десятки разів перевищує норму

Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба, що на Івано-Франківщині, внаслідок пориву нафтопроводу 30 вересня у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи.

Пробу води з річки Стримба в однойменному селі фахівці дослідили у лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³, що у 25,7 раза вище від гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази перевищує гранично прийнятні концентрації для води рибогосподарських водойм", — повідомили в Дністровському БУВР.

Збитки ще не порахували

Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський розповів Суспільному, що наразі завдані пожежею збитки не підрахували.

Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Долучиться, зрозуміло, керівник громади до матеріальної допомоги. І я вам скажу, що представник підприємства, яке експлуатує, теж сказав, що все, що потрібно для родин, вони постараються максимально забезпечити", — говорить Петро Хмельовський.

Поліцейські розпочали досудове розслідування

Слідчі відділення Надвірнянського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 ККУ.

Наразі поліцейські обстежують місця пориву, вилучають речові докази, повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

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