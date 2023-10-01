1 жовтня військо РФ обстріляло село Нове Лиманської громади, поранений чоловік

1 жовтня військові РФ зранку обстріляли населений пункт Нове у Лиманській громаді на Донеччині, поранений чоловік, його госпіталізували.

Про це Суспільному Донбас повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"1 жовтня о 9:10 військові РФ, ймовірно, з артилерії обстріляли село Нове Лиманської ТГ. Від влучання снарядів у приватний будинок зазнав поранень 49-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями госпіталізували в лікарню", — зазначила речниця.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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