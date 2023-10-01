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Марк Куцевалов вирушає пішки з Ділового, що на Закарпатті, до центру країни. Його мета — 40 млн грн для ДСНС Харківщини
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Марк Куцевалов вирушає пішки з Ділового, що на Закарпатті, до центру країни. Його мета — 40 млн грн для ДСНС Харківщини

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Марк Куцевалов вирушає пішки з Ділового, що на Закарпатті, до центру країни. Його мета — 40 млн грн для ДСНС Харківщини
Український комік Марк Куцевалов. Фото: Instagram/markelllooo30

Комік та учасник "Ліги сміху" Марк Куцевалов повідомив у своєму Instagram, що вирушає в третій реаліті похід — пішу подорож, про яку розповідатиме онлайн у своїх соцмережах.

Протягом сорока днів він планує зібрати сорок мільйонів гривень на шість машин-комплексів розмінування на дистанційному керуванні та шість вантажних напівпричепів для ДСНС Харківщини.

"Усім привіт! Я вирушаю у третій реаліті похід. Разом із Фондом Притули ми відкриваємо збір на 40 млн гривень для придбання 6 машин для цивільного розмінування деокупованої території. Так, це величезна сума. Але я впевнений, що все вийде і завдяки вам на звільнених територіях знову зможуть жити та безпечно працювати наші люди", — написав Марк.

1-го жовтня комік вирушає з географічного центру Європи — села Ділове, що у Рахівському районі, до центру країни — села Мар'янівки Черкаської обласісті.

Це вже третій благодійний похід Куцевалова. У серпні 2022 року Марк вирушив у благодійний похід з міста Чорноморськ, що на Одещині, до гори Говерла, аби зібрати 2 850 000 гривень. Тоді він пройшов пішки 850 кілометрів, а свій шлях транслював у соцмережах. Після завершення походу він придбав три карети швидкої допомоги та позашляховик для військових.

У грудні того ж року Куцевалов вирушив у другий піший похід з Києва до Херсона. Під час свого шляху він планував зібрати два мільйони гривень на системи супутникового інтернету Starlink у пункти обігріву Херсона. Згодом у сторіз Куцевалов написав, що вдалось зібрати майже 2,5 млн грн.

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