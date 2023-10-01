НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві
БлагодійністьСПОРТРегіони

Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві
Марафон Незламності у Києві, який відбувся 30 вересня та 1 жовтня, фото надав Дмитро Тарасенко

30 вересня та 1 жовтня в Києві відбувся благодійний Марафон Незламності від Run Ukraine. Участь у ньому взяли херсонці. Дистанція марафону була 42 км, напівмарафону - 21 км, а також можна було зареєструватися на дистанцію 10 та 5 кілометрів.

Херсонський волонтер Дмитро Тарасенко вперше біг марафон. Він подолав дистанцію у 21,0975 км. "Було цікаво взяти участь у такій події. Приємно бачити вмотивованих, спортивних та незламних людей. Класна атмосфера, позитив у повітрі. Організація на чудовому рівні. Сподіваюся, що у нашому незламному Херсоні, незабаром ми зможемо провести такий крутий захід", - розповів Суспільному Дмитро.

Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві
фото надав Дмитро Тарасенко

42 км - головну дистанцію Марафону Незламності пробіг Антон Девятко, лікар отоларинголог херсонської дитячої лікарні. За словами Антона, до цього марафону він йшов понад 2 роки. У 2021 році розпочав підготовку. Тоді пробіг свій перший напівмарафон, а 2022 - планував подолати головну дистанцію, але розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, каже Антон. "Мета була тільки добігти, я її виконав, про "показати хороший час" мови немає, через те, що повноцінної підготовки не було, оскільки треба бігати від 60 кілометрів на тиждень. В Херсоні це складно зробити. Мені вдалося підготуватися на цей марафон попри всі небезпеки, у мене вийшло", - говорить Антон.

Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві
фото надав Антон Девятко

Біговий марафон має благодійну складову. Прибуток від реєстрації буде передано на закупівлю військової техніки для ЗСУ через UNITED24, державну фандрейзингову платформу, започатковану Президентом України Володимиром Зеленським.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Марк Куцевалов вирушає пішки з Ділового, що на Закарпатті, до центру країни. Його мета — 40 млн грн для ДСНС Харківщини
Марк Куцевалов вирушає пішки з Ділового, що на Закарпатті, до центру країни. Його мета — 40 млн грн для ДСНС Харківщини
На такмед для ЗСУ. В Івано-Франківську провели благодійний ярмарок на підтримку військових
На такмед для ЗСУ. В Івано-Франківську провели благодійний ярмарок на підтримку військових
У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали 100 тисяч гривень на допомогу 30 бригаді
У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Запорізька художниця розмальовує автівки волонтерів для евакуації
"Щоб люди бачили, що їде наша автівка": художниця із Запоріжжя розмальовує евакуаційні авто
На початок