Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві

30 вересня та 1 жовтня в Києві відбувся благодійний Марафон Незламності від Run Ukraine. Участь у ньому взяли херсонці. Дистанція марафону була 42 км, напівмарафону - 21 км, а також можна було зареєструватися на дистанцію 10 та 5 кілометрів.
Херсонський волонтер Дмитро Тарасенко вперше біг марафон. Він подолав дистанцію у 21,0975 км. "Було цікаво взяти участь у такій події. Приємно бачити вмотивованих, спортивних та незламних людей. Класна атмосфера, позитив у повітрі. Організація на чудовому рівні. Сподіваюся, що у нашому незламному Херсоні, незабаром ми зможемо провести такий крутий захід", - розповів Суспільному Дмитро.
42 км - головну дистанцію Марафону Незламності пробіг Антон Девятко, лікар отоларинголог херсонської дитячої лікарні. За словами Антона, до цього марафону він йшов понад 2 роки. У 2021 році розпочав підготовку. Тоді пробіг свій перший напівмарафон, а 2022 - планував подолати головну дистанцію, але розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, каже Антон. "Мета була тільки добігти, я її виконав, про "показати хороший час" мови немає, через те, що повноцінної підготовки не було, оскільки треба бігати від 60 кілометрів на тиждень. В Херсоні це складно зробити. Мені вдалося підготуватися на цей марафон попри всі небезпеки, у мене вийшло", - говорить Антон.
Біговий марафон має благодійну складову. Прибуток від реєстрації буде передано на закупівлю військової техніки для ЗСУ через UNITED24, державну фандрейзингову платформу, започатковану Президентом України Володимиром Зеленським.