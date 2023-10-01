Херсонці взяли участь у благодійному Марафоні Незламності, який відбувся у Києві

30 вересня та 1 жовтня в Києві відбувся благодійний Марафон Незламності від Run Ukraine. Участь у ньому взяли херсонці. Дистанція марафону була 42 км, напівмарафону - 21 км, а також можна було зареєструватися на дистанцію 10 та 5 кілометрів.

Херсонський волонтер Дмитро Тарасенко вперше біг марафон. Він подолав дистанцію у 21,0975 км. "Було цікаво взяти участь у такій події. Приємно бачити вмотивованих, спортивних та незламних людей. Класна атмосфера, позитив у повітрі. Організація на чудовому рівні. Сподіваюся, що у нашому незламному Херсоні, незабаром ми зможемо провести такий крутий захід", - розповів Суспільному Дмитро.

фото надав Дмитро Тарасенко

42 км - головну дистанцію Марафону Незламності пробіг Антон Девятко, лікар отоларинголог херсонської дитячої лікарні. За словами Антона, до цього марафону він йшов понад 2 роки. У 2021 році розпочав підготовку. Тоді пробіг свій перший напівмарафон, а 2022 - планував подолати головну дистанцію, але розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, каже Антон. "Мета була тільки добігти, я її виконав, про "показати хороший час" мови немає, через те, що повноцінної підготовки не було, оскільки треба бігати від 60 кілометрів на тиждень. В Херсоні це складно зробити. Мені вдалося підготуватися на цей марафон попри всі небезпеки, у мене вийшло", - говорить Антон.

фото надав Антон Девятко

Біговий марафон має благодійну складову. Прибуток від реєстрації буде передано на закупівлю військової техніки для ЗСУ через UNITED24, державну фандрейзингову платформу, започатковану Президентом України Володимиром Зеленським.