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На Харківщині 2-4 жовтня не очікують опадів — прогноз погоди
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На Харківщині 2-4 жовтня не очікують опадів — прогноз погоди

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На Харківщині 2-4 жовтня не очікують опадів — прогноз погоди
Фото: Суспільне Харків

У Харкові та області 2-4 жовтня синоптики прогнозують до 21°-23° тепла без опадів.

Про це повідомляють в регіональному гідрометцентрі.

Прогноз погоди на 2 жовтня

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів;
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря в області: вночі 7-12° тепла, вдень 16-21°;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 18-20°.

Погода у Харкові та області 3 жовтня

  • Мінлива хмарність;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.

Погода на Харківщині 4 жовтня

  • Мінлива хмарність;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер західний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.

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