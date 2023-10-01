На Харківщині 2-4 жовтня не очікують опадів — прогноз погоди

У Харкові та області 2-4 жовтня синоптики прогнозують до 21°-23° тепла без опадів.
Про це повідомляють в регіональному гідрометцентрі.
Прогноз погоди на 2 жовтня
- Мінлива хмарність;
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 7-12° тепла, вдень 16-21°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 18-20°.
Погода у Харкові та області 3 жовтня
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.
Погода на Харківщині 4 жовтня
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.
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