У п’ятницю дощитиме. Якою буде погода на Кіровоградщині протягом тижня

2-6 жовтня на території Кіровоградської області очікують хмарну погоду, без опадів, невеликий дощ прогнозують лише у п’ятницю вдень.

За інформацією працівниці обласного центру з гідрометеорології Валентини Лазаревої, протягом тижня віятиме південно-західний вітер, швидкість якого становитиме 5-10 метрів за секунду.

Денна температура повітря з понеділка по п’ятницю коливатиметься в межах 17-24 градусів тепла.

У понеділок, четвер та п’ятницю вночі температура становитиме 8-13 градусів, у вівторок та середу – 5-10 градусів тепла.