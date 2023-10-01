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ФК "Оболонь" здобув перемогу над "Минаєм" із рахунком 1:0
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ФК "Оболонь" здобув перемогу над "Минаєм" із рахунком 1:0

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ФК &quot;Оболонь&quot; здобув перемогу над &quot;Минаєм&quot; із рахунком 1:0
Фото: сайт Української Прем'єр-Ліги

У дев'ятому турі Української Прем'єр-Ліги київський "Оболонь" здобув перемогу над закарпатським "Минаєм" з рахунком 1:0.

Про це повідомили на офіційному сайті УПЛ.

Матч відбувся 1 жовтня на стадіоні "Минай".

Футбольний клуб "Оболонь", граючи на виїзді з "Минаєм", здобув мінімальну перемогу – 1:0. Для закарпатської команди це 9-й матч поспіль без перемог. Для "Оболоні" єдиний гол перервав безголеву серію на позначці 445 хвилин", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

  • В УПЛ футбольні клуби "Оболонь" та "Минай" ще не грали, а останні зустрічі відбулись у 2019 році в рамках першої ліги. Тоді команди обмінялись результативними перемогами. На "Оболонь-Арені" перемогли кияни — 4:3, а в "Минаї" — закарпатці з рахунком 4:1.
  • 1 жовтня відбулася перша зустріч головних тренерів Володимира Шарана та Валерія Іващенка.

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