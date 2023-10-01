НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Двоє волинських вчительок отримали почесні звання від президента України
ОСВІТАСВЯТОРегіони

Двоє волинських вчительок отримали почесні звання від президента України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вчителька географії з Нововолинська Алла Горбач отримує нагороду від президента України
Вчителька географії з Нововолинська Алла Горбач отримує нагороду від президента України, жовтень 2023 рік. Фото: Волинська військова адміністрація

Двоє вчительок з Волині отримали почесні звання від президента України. Зокрема, Алла Горбач отримала почесне звання "Народний вчитель України", а Оксана Мала отримала звання "Заслужений вчитель України".

Нагородження відбулось у Києві, напередодні Дня вчителя, який відзначають в Україні у першу неділю жовтня, — повідомили у Волинській військовій адміністрації.

Алла Горбач працює учителькою географії у Нововолинському ліцеї №1. Оксана Мала викладає математику у комунальному закладі загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради".

Довідково: Почесне звання "Народний вчитель України" є вищим ступенем відповідного почесного звання "Заслужений вчитель України". Почесне звання "Народний вчитель України" може присвоюватися, як правило, не раніше ніж через десять років після присвоєння відповідного почесного звання "Заслужений вчитель України".

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Батіг по спині, козацький куліш та іпотерапія для всіх: як нащадки козаків святкували Покрову в Черкасах
Батіг по спині, козацький куліш та іпотерапія для всіх: як нащадки козаків святкували Покрову в Черкасах
Клас в школі №34
У школах Полтавщини побільшало асистентів учителя: як навчають дітей в інклюзивних класах
Новий шкільний автобус, який возить дітей на уроки до Старозагорівського ліцею
На початку нового навчального року три волинські громади отримали шкільні автобуси
На початок