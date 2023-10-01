Двоє волинських вчительок отримали почесні звання від президента України

Двоє вчительок з Волині отримали почесні звання від президента України. Зокрема, Алла Горбач отримала почесне звання "Народний вчитель України", а Оксана Мала отримала звання "Заслужений вчитель України".

Нагородження відбулось у Києві, напередодні Дня вчителя, який відзначають в Україні у першу неділю жовтня, — повідомили у Волинській військовій адміністрації.

Алла Горбач працює учителькою географії у Нововолинському ліцеї №1. Оксана Мала викладає математику у комунальному закладі загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради".

Довідково: Почесне звання "Народний вчитель України" є вищим ступенем відповідного почесного звання "Заслужений вчитель України". Почесне звання "Народний вчитель України" може присвоюватися, як правило, не раніше ніж через десять років після присвоєння відповідного почесного звання "Заслужений вчитель України".

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.