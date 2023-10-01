Зеленський призначив довічну державну стипендію почесному професору Прикарпатського національного університету Івану Климишину, як видатному діячу освіти.
Відповідний указ оприлюднили 29 вересня 2023 року на сайті Офісу президента.
Що відомо про Івана Климишина
Іван Климишин — доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, член Міжнародного астрономічного союзу (1964), Наукового товариства імені Шевченка (1992), почесний член "Просвіти" (1995) та Української астрономічної асоціації (2000), повідомили на сайті Прикарпатського університету.
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