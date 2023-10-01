У Тернополі відбувся обласний фінал "Олімпійського лелеченяти". Більше ста учнів із 8 команд різних громад області змагалися за звання чемпіона. Про це повідомили в соцмережі на сторінці Noc Ternopil.

У фіналі було три номінації:

олімпійська вікторина

представлення команди

командна естафета

Учасники змагань. Фото: НОК Тернопіль

Боротьба почалася з олімпійської вікторини, де найкращий результат показала команда Вікнянської гімназії.

Далі відбувалося представлення команд. Кожен продемонстрував свою творчість, різні ідеї, варіації слоганів та емблем. Найкреативнішою виявилася команда ліцею №1 з міста Копичинці.

Представлення однієї з команд. Фото: НОК Тернопіль

Завершальною була командна естафета.

"Тут було важливо продемонструвати сильну, злагоджену роботу. І у цій запеклій боротьбі, перемогу здобуває Великоберезовицький ліцей. Усі команди показали високий рівень підготовки, сильний характер, жагу до перемоги та неабияку кмітливість", —йдеться у повідомленні.

Представлення команди. Фото: НОК Тернопіль

Отож, у загальному заліку перше місце посіла команда Великоберезовицького ліцею, почесне друге місце зайняла команда Великозагайцівського ЗЗСО села Великі Дедеркали та на третю сходинку п'єдесталу піднялася команда ліцею №1 м. Копичинці.

Команда тернопільської школи, на базі якої відбулися змагання. Фото: НОК Тернопіль

Учасники змагань. Фото: Суспільне Тернопіль

Усі учасники отримали подарунки від НОК України, а переможці кожної номінації та загального заліку повезли додому пам'ятні медалі, грамоти та кубки.

Нагороди. Фото: НОК Тернопіль

Обласний фінал "Олімпійського лелеченяти" відбувся на базі тернопільської загальноосвітньої школи №10.