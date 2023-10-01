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У Тернополі відбувся обласний фінал "Олімпійського лелеченяти"
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У Тернополі відбувся обласний фінал "Олімпійського лелеченяти"

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Олімпійське лелеченя
Загальне фото фіналістів "Олімпійського лелеченяти". Фото: НОК Тернопіль

У Тернополі відбувся обласний фінал "Олімпійського лелеченяти". Більше ста учнів із 8 команд різних громад області змагалися за звання чемпіона. Про це повідомили в соцмережі на сторінці Noc Ternopil.

У фіналі було три номінації:

  • олімпійська вікторина
  • представлення команди
  • командна естафета
Олімпійське лелеченя
Учасники змагань. Фото: НОК Тернопіль

Боротьба почалася з олімпійської вікторини, де найкращий результат показала команда Вікнянської гімназії.

Далі відбувалося представлення команд. Кожен продемонстрував свою творчість, різні ідеї, варіації слоганів та емблем. Найкреативнішою виявилася команда ліцею №1 з міста Копичинці.

Олімпійське лелеченя
Представлення однієї з команд. Фото: НОК Тернопіль

Завершальною була командна естафета.

"Тут було важливо продемонструвати сильну, злагоджену роботу. І у цій запеклій боротьбі, перемогу здобуває Великоберезовицький ліцей. Усі команди показали високий рівень підготовки, сильний характер, жагу до перемоги та неабияку кмітливість", —йдеться у повідомленні.

Олімпійське лелеченя
Представлення команди. Фото: НОК Тернопіль

Отож, у загальному заліку перше місце посіла команда Великоберезовицького ліцею, почесне друге місце зайняла команда Великозагайцівського ЗЗСО села Великі Дедеркали та на третю сходинку п'єдесталу піднялася команда ліцею №1 м. Копичинці.

Олімпійське лелеченя
Команда тернопільської школи, на базі якої відбулися змагання. Фото: НОК Тернопіль

Олімпійське лелеченя
Учасники змагань. Фото: Суспільне Тернопіль

Усі учасники отримали подарунки від НОК України, а переможці кожної номінації та загального заліку повезли додому пам'ятні медалі, грамоти та кубки.

Спортивні нагороди
Нагороди. Фото: НОК Тернопіль

Обласний фінал "Олімпійського лелеченяти" відбувся на базі тернопільської загальноосвітньої школи №10.

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