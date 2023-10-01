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У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових
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У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових

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У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових
Фото: міська рада Дніпра

У День захисників та захисниць України у Дніпрі пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання.

Про це йдеться у пресрелізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне.

Представники влади, духовенства, поліції, силових відомств, ДСНС та дніпряни поклали квіти до меморіалу на алеї пам’яті Героїв небесної сотні та загиблих воїнів АТО.

У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових
Фото: міська рада Дніпра

"Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників та захисниць України 1 жовтня, в день Покрови. Маємо нову дату цього свята, тож вітали наших захисників та вшанували пам'ять полеглих героїв", – зазначив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.

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