У Дніпрі у День захисників та захисниць України вшанували полеглих військових

У День захисників та захисниць України у Дніпрі пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання.

Про це йдеться у пресрелізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне.

Представники влади, духовенства, поліції, силових відомств, ДСНС та дніпряни поклали квіти до меморіалу на алеї пам’яті Героїв небесної сотні та загиблих воїнів АТО.

Фото: міська рада Дніпра

"Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників та захисниць України 1 жовтня, в день Покрови. Маємо нову дату цього свята, тож вітали наших захисників та вшанували пам'ять полеглих героїв", – зазначив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.

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