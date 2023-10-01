У Полтаві створили мурал, присвячений загиблому військовому та музиканту Максиму Краснокутському. Стінопис відкрили на будівлі Полтавської дитячої музичної школи №3 імені Бориса Гмирі, де навчався воїн.

На відкриття прийшли рідні та знайомі Максима Краснокутського. Хлопець пішов на війну добровільно, розповіла його мама Ірина Краснокутська, а до цього навчався в музичному училищі.

Незважаючи на те, що він – мій син, але мені хочеться, щоб про нього пам’ятали і знали всі люди. Не просто родина, не просто знайомі, не просто коло музикантів, а щоб всі люди дійсно згадували, що був такий хлопець, що він віддав своє життя за те, щоб ми з вами всі жили. І моя дитина, і всі герої, вони живуть доти, доки жива пам'ять про нього. І я хочу, щоб була світла пам'ять про мого сина.

Мурал створили на будівлі, де навчався Максим. Суспільне Полтава

Поліг Максим Краснокутський 28 липня 2022-го року. Це сталося під час артилерійського обстрілу біля Мар'їнки, що на Донеччині. Воїн мав звання солдата.

Портрет Максима у холі музичної школи. Суспільне Полтава

Захисникові було 18 років. Він народився і жив у Полтаві.Ініціативу створити мурал виявила мама Максима Ірини Краснокутська, розповів автор муралу Сергій Новосьолов.

До нас звернулась мати його – із проханням: чи можливо б намалювати такий мурал. Відштовхувались від фотографії, мати надала нам фотографію, фотографія обробилася, додали задній план, задній фон. Працювали ми три дні, в п’ятницю в ніч ми почали через проєктор переводити і в неділю до третьої дня він вже був готовий.

На відкриття муралу прийшли місцеві жителі, рідні та друзі Максима Краснокутського. Суспільне Полтава

Попрощалися із Максимом Краснокутським 5 серпня 2022-го року на Соборному майдані в обласному центрі.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook