Стало відомо, якою буде погода 2 жовтня на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині 2 жовтня синоптики прогнозують невелику хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці — туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 5⁰ до 7⁰ тепла, вдень буде 18-20⁰ тепла. По області вночі прогнозують 5-10⁰ тепла, вдень температура повітря прогріється до 15-20⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 2-7⁰ тепла, вдень — 10-15⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 км, в тумані — 100-500 м.

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