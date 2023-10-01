Окупанти у Криму відзвітували про збиття ракети над Джанкоєм

У неділю, 1 жовтня, російські сили ППО нібито збили ракети над Джанкоєм тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов на своєму каналі у Telegram.
"Над Джанкоєм силами ППО збито ракету. Осколками пошкоджено складські приміщення. Жертв і постраждалих немає. Голова адміністрації міста Ігор Вікторович Івін перебуває на місці й особисто доповідає про ситуацію", — написав він.
Міноборони Росії стверджує, що Крим було атаковано двома оперативно-тактичними ракетами "Грім-2".
"Черговими засобами ППО українські ракети були виявлені і перехоплені в повітрі. Уламки збитих українських ракет впали на території Джанкойського району", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про останні вибухи у Криму
- 30 вересня в окупованій Євпаторії було чути вибухи біля узбережжя Чорного моря.
- 25 вересня в окупованому Севастополі була оголошена повітряна тривога. Місцеві жителі чули потужний вибух на південних околицях Джанкою в Криму в районі залізниці та в районі Севастополя.
- У ніч на 25 вересня російські засоби ППО нібито збили чотири безпілотники над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Міноборони РФ.
- 23 вересня у Севастополі пролунав потужний вибух. Місцеві жителі чули сигнал повітряної тривоги. Окупанти зазначили, що це була ракетна атака, уламки ракет впали в районі причалу Сухарної балки.
- 22 вересня у Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії.
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