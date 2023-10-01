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Окупанти у Криму відзвітували про збиття ракети над Джанкоєм
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Окупанти у Криму відзвітували про збиття ракети над Джанкоєм

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Окупанти у Криму відзвітували про збиття ракети над Джанкоєм
Фото: t.me/Crimeanwind

У неділю, 1 жовтня, російські сили ППО нібито збили ракети над Джанкоєм тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов на своєму каналі у Telegram.

"Над Джанкоєм силами ППО збито ракету. Осколками пошкоджено складські приміщення. Жертв і постраждалих немає. Голова адміністрації міста Ігор Вікторович Івін перебуває на місці й особисто доповідає про ситуацію", — написав він.

Міноборони Росії стверджує, що Крим було атаковано двома оперативно-тактичними ракетами "Грім-2".

"Черговими засобами ППО українські ракети були виявлені і перехоплені в повітрі. Уламки збитих українських ракет впали на території Джанкойського району", — йдеться у повідомленні.

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