У Києві провели молебень до Дня захисників і захисниць

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві до Дня захисників і захисниць провели спільну молитву за Україну. В Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників помолилися за всіх, хто боронить країну у війні, та вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

У молебні взяли участь родини Героїв Небесної Сотні, військові та кияни.

На знак пам’яті про загиблих військовослужбовців пролунав Дзвін Гідності, а присутні поклали квіти до світлин Героїв Небесної Сотні і запалили лампадки.

Присутні на молебні могли вдарити у Дзвін Пам'яті. Київ, 1 жовтня 2023р. Фото: Влада Прізова/Суспільне

На молитву прийшла Зоя Сидорчук — вдова загиблого активіста Майдану Юрія Сидорчука. Чоловік дістав кульове поранення в голову 18 лютого 2014 року. Чотири місяці був у комі, лікувався в Чехії, але медикам врятувати його не вдалося.

Сидорчук Зоя Володимирівна - вдова загиблого Сидорчука Юрія Володимировича. Цен сталося з 18 на 19 вечором, він не загинув, а получив поранення кульове в голову. Чотири місяці знаходився в комі, в Германії на лікування, тут він і помер. Похований тут під Берковцем.

"Це відчуття скорботи за своїм чоловіком і всіма воїнами, які загинули. Ми всі вдячні нашим захисникам, які нас захищають, щоб ми могли прийти на це місце і взагалі спокійно жити. Це перші люди (Герої Небесної Сотні — ред.), які загинули за незалежність нашої держави, за гідність і свободу. Але ми зараз дуже вдячні нашим воїнам, і прийшли висловити свою вдячність", — сказала Зоя Сидорчук.

Учасник молебню кладе квіти. Київ, 1 жовтня 2023р.

Організували молебень ГО "Родини Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності, Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ.

День захисників і захисниць України

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.