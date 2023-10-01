В Одесі вшанували пам’ять тих, які загинули на російсько-українській війні. Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Зранку на Катерининській площі з’явились нові прапорці з іменами полеглих військових. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

У сквері біля обласної адміністрації сьогодні освятили Меморіал загиблим Героям України, а у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак на честь полеглих військових моряків, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Освячення Меморіалу загиблим Героям України біля Одеської ОДА. Фото: Одеська міська рада

Відкриття пам’ятного знака на честь полеглих військових моряків в Одесі. Фото: Одеська ОВА

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області