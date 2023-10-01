НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У День захисників і захисниць в Одесі вшанували загиблих героїв російсько-української війни
День ЗахисниківВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У День захисників і захисниць в Одесі вшанували загиблих героїв російсько-української війни

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У День захисників і захисниць в Одесі вшанували загиблих героїв російсько-української війни
Прапорці з іменами загиблих військових на Катерининській площі в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі вшанували пам’ять тих, які загинули на російсько-українській війні. Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Зранку на Катерининській площі з’явились нові прапорці з іменами полеглих військових. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

У сквері біля обласної адміністрації сьогодні освятили Меморіал загиблим Героям України, а у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак на честь полеглих військових моряків, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Меморіал загиблим героям в Одесі
Освячення Меморіалу загиблим Героям України біля Одеської ОДА. Фото: Одеська міська рада

Пам’ятний знак на честь полеглих військових моряків в Одесі
Відкриття пам’ятного знака на честь полеглих військових моряків в Одесі. Фото: Одеська ОВА

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
В День захисників і захисниць України у громаді на Житомирщині відкрили Алею пам'яті Героїв-захисників
В День захисників і захисниць України у громаді на Житомирщині відкрили Алею пам'яті Героїв-захисників
В Одесі нагородили військових моряків
В Одесі нагородили військових моряків
Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу
Пів тисячі курсантів та школярів взяли участь в легкоатлетичному забігу
молебень
У Києві провели молебень до Дня захисників і захисниць
На початок