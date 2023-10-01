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Банери із зображенями 39 воїнів, які загинули під час війни: у Сосниці на Чернігівщині відкрили Алею Героїв
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Банери із зображенями 39 воїнів, які загинули під час війни: у Сосниці на Чернігівщині відкрили Алею Героїв

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Банери із зображенями 39 воїнів, які загинули під час війни: у Сосниці на Чернігівщині відкрили Алею Героїв
ФОТО: Андрій Портний

У Сосниці до Дня захисників та захисниць України відкрили Алею Героїв. Там розмістили банери із зображенями та інформацією про 39 воїнів, які загинули з 2014 року.

Про це Супільному розповів селищний голова Сосниці Андрій Портний.

"Ми порадилися з матерями загиблих наших воїнів і вирішили встановити до Дня захисника і захисниць України Алею Героїв. Це всі воїни, які загинули з 2014 року. Ті воїни, які загинули до повномасштабної війни, у нас є каплиця, де розміщені їх фотографії, а ці воїни, які загинули після повномасштабного — не було такого місця. Тому ми вирішили створити таку Алею Героїв, щоб не забувати та знати всіх поіменно".
"Щоб не забували та знали всіх поіменно": у Сосниці на Чернігівщині відкрили Алею Героїв
Алея Героїв у Сосниці. ФОТО: Андрій Портний

"Щоб не забували та знали всіх поіменно": у Сосниці на Чернігівщині відкрили Алею Героїв
Алея Героїв у Сосниці. ФОТО: Андрій Портний

На Алеї Героїв є банери не лише воїнів з Сосницької громади, каже Портний.

"Це воїни, які з нашої громади, або воїни, матері яких проживають у нашій громаді. Не всі вони були призвані Сосницьким ТЦК та СП. Ми вирішили, що будемо вшановувати їх всіх, щоб нікого не обділити увагою. Ми узгоджували з рідними загиблих фотографії, дізнавалися інформацію. Замовили у Харкові і за тиждень все прийшло".
"Щоб не забували та знали всіх поіменно": у Сосниці на Чернігівщині відкрили Алею Героїв
Алея Героїв у Сосниці. ФОТО: Андрій Портний

За слів Андрія Портного на все витратили з міського бюджету до 50 000 гривень.

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