У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців

1 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військових, які віддали життя, захищаючи Батьківщину. Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників на Михайлівській площі в Києві.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Воїни почесної варти встановили біля Стіни пам'яті вінок із квітами від українського народу, йдеться у повідомленні.

Вінок від українського народу, який воїни почесної варти встановили біля Стіни пам'яті. Київ, 1 жовтня 2023р. Фото: ОПУ/Telegram

У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, представники уряду та військового командування.

Посадовці, присутні на церемонії вшанування загиблих військових. Київ, 1 жовтня 2023р. Фото: ОПУ

Присутні вшанували пам’ять полеглих військових хвилиною мовчання.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.