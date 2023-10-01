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На сході армія РФ намагається авіацією компенсувати великі втрати в артилерії — Євлаш
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На сході армія РФ намагається авіацією компенсувати великі втрати в артилерії — Євлаш

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На сході армія РФ намагається авіацією компенсувати великі втрати в артилерії — Євлаш
Українські військові на позиціях поблизу Авдіївки на Донеччині, 19 лютого 2023 року, фото: AP

Російські окупанти ввели на сході 25 армію, щоб замінити розбиті угрупування. Також вони намагаються за допомогою авіації компенсувати значні втрати в артилерії, які понесли на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Ілля Євлаш розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку 25-та армія замінила 41 армію та 76 дивізію, які були "досить сильно пошматовані" і зазнали значних втрат. Нова 25 армія збільшилась з 12 до 17 тисяч людей. Їх основна задача, тримати напрямок в районі Кремінної.

"Підготовленість їх особового складу лишається на невисокому рівні. Ці військовослужбовці, які там проходять службу, вони були набрані за контрактом чи інших підрозділів. Ми не фіксуємо там штурмових дій, за минулу добу 0 боєзіткнень", — повідомив Ілля Євлаш.

Євлаш додав, що наразі РФ намагаються авіацією компенсувати великі втрати в артилерії.

За минулу добу окупанти завдали 13 авіаударів. Вцілила артилерії окупантів переміщена подалі від фронту і працюють на максимальній дистанції.

За словами Євлаша у Бахмуті армія РФ зосередила близько 10 тисяч людей. Тривають артилерійські дуелі. ЗСУ не будуть намагатись штурмувати місто, доки для цього не будуть сприятливі умови.

"На сході зараз тривають інтенсивні жорсткі бої. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Ворог намагається зупинити наші просування. На південному фланзі продовжує закріплятись", — повідомив Ілля Євлаш.

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