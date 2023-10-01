НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У міському парку Полтави висадили кущі калини
ЗСУСВЯТОРегіони

У міському парку Полтави висадили кущі калини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кущі калини
Суспільне Полтава

Кущі калини висадили 1 жовтня у міському парку "Перемога", що в обласному центрі. Таку акцію влаштували до Дня захисників і захисниць України.

Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту культури Олена Ромас.

У міському парку Полтави висадили кущі калини
До акції долучилися містяни. Суспільне Полтава

Заклали калинову алею та висадили перші 20 кущів як символ пам’яті про полеглих воїнів.

"Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць, і один із символів нашої державності - це калина. Порадившись разом з батьками, створили таку алею. Але в наших планах є створення алеї, яка була б місцем сили, куди б ішли не тільки рідні і близькі (загиблих воїнів - ред.), а також і полтавці - вшанувати пам'ять тих людей, які віддали своє життя за незалежність нашої держави", ― розповів перший заступник голови міськради Валерій Пархоменко.
У міському парку Полтави висадили кущі калини
Калина - символ пам'яті про полеглих воїнів. Суспільне Полтава

До акції долучилося кілька десятків містян.

"Наша доця ходить у театральний гурток. Звідтіля ми дізналися про цей захід і прийшли, аби вшанувати пам'ять наших героїв, які полягли. Цей захід дуже важливий для розвитку підростаючого покоління і для нас, тому що ми прививаємо нашим дітям, нашому поколінню відчуття патріотизму", ― розповів Суспільному місцевий житель Василь Корецький.
У міському парку Полтави висадили кущі калини
Всього висадили 20 кущів. Суспільне Полтава

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
На початок