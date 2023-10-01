Кущі калини висадили 1 жовтня у міському парку "Перемога", що в обласному центрі. Таку акцію влаштували до Дня захисників і захисниць України.

Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту культури Олена Ромас.

До акції долучилися містяни. Суспільне Полтава

Заклали калинову алею та висадили перші 20 кущів як символ пам’яті про полеглих воїнів.

"Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць, і один із символів нашої державності - це калина. Порадившись разом з батьками, створили таку алею. Але в наших планах є створення алеї, яка була б місцем сили, куди б ішли не тільки рідні і близькі (загиблих воїнів - ред.), а також і полтавці - вшанувати пам'ять тих людей, які віддали своє життя за незалежність нашої держави", ― розповів перший заступник голови міськради Валерій Пархоменко.

Калина - символ пам'яті про полеглих воїнів. Суспільне Полтава

До акції долучилося кілька десятків містян.

"Наша доця ходить у театральний гурток. Звідтіля ми дізналися про цей захід і прийшли, аби вшанувати пам'ять наших героїв, які полягли. Цей захід дуже важливий для розвитку підростаючого покоління і для нас, тому що ми прививаємо нашим дітям, нашому поколінню відчуття патріотизму", ― розповів Суспільному місцевий житель Василь Корецький.

Всього висадили 20 кущів. Суспільне Полтава

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook