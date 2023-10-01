У Львові сьогодні, 1 жовтня, у День захисників та захисниць містяни долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, о 9 годині на площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку на хвилину мовчання прийшли курсанти військових підрозділів, які є у місті, а також військові капелани та містяни.

До хвилини мовчання долучився і громадський транспорт. Міські автобуси, трамваї та тролейбуси зупинилися на одну хвилину на найближчих зупинках. На зовнішніх табло електротранспорту марки "Електрон" замість номера маршруту та напряму руху з'явилося гасло "Герої не вмирають!".

Гасло "Герої не вмирають" та електронному табло трамвая у Львові. Фото: Романа Балука

Також до акції долучилися храми міста: впродовж хвилини церкви били у дзвони.

Як повідомили у Львівській міській раді, у Сихівському районі стався технічний збій у системі оповіщення, тому з одного гучномовця було чути повідомлення про чадний газ.

"Оповіщення вмикається автоматично. Цього разу програма "підвантажила" невірний файл до одного гучномовця, тому помилкове повідомлення прозвучало лише на одній будівлі району", — пояснили у Сихівській районній адміністрації.

Цього року, через реформу церковного календаря, Україна вперше відзначає нову дату Дня захисників і захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (раніше було 14 жовтня).