НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У День захисників та захисниць Львів долучився до загальнонаціольної хвилини мовчання
ЗСУРегіони

У День захисників та захисниць Львів долучився до загальнонаціольної хвилини мовчання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У День захисників та захисниць Львів долучився до загальнонаціольної хвилини мовчання
Фото: Романа Балука

У Львові сьогодні, 1 жовтня, у День захисників та захисниць містяни долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, о 9 годині на площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку на хвилину мовчання прийшли курсанти військових підрозділів, які є у місті, а також військові капелани та містяни.

До хвилини мовчання долучився і громадський транспорт. Міські автобуси, трамваї та тролейбуси зупинилися на одну хвилину на найближчих зупинках. На зовнішніх табло електротранспорту марки "Електрон" замість номера маршруту та напряму руху з'явилося гасло "Герої не вмирають!".

У День захисників та захисниць Львів долучився до загальнонаціольної хвилини мовчання
Гасло "Герої не вмирають" та електронному табло трамвая у Львові. Фото: Романа Балука

Також до акції долучилися храми міста: впродовж хвилини церкви били у дзвони.

Як повідомили у Львівській міській раді, у Сихівському районі стався технічний збій у системі оповіщення, тому з одного гучномовця було чути повідомлення про чадний газ.

"Оповіщення вмикається автоматично. Цього разу програма "підвантажила" невірний файл до одного гучномовця, тому помилкове повідомлення прозвучало лише на одній будівлі району", — пояснили у Сихівській районній адміністрації.

Цього року, через реформу церковного календаря, Україна вперше відзначає нову дату Дня захисників і захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (раніше було 14 жовтня).

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
На початок