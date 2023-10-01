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В Ужгороді внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
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В Ужгороді внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

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В Ужгороді внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
Фото: Нацполіція у Закарпатській області

В Ужгороді 30 вересня сталася ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок автопригоди 45-річний мотоцикліст загинув на місці події.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"45-річний водій "Hyundai Accent" рухався по вулиці Собранецькій, зі сторони КПП "Ужгород" в напрямку вулиці Грибоєдова та з крайньої лівої смуги здійснив поворот ліворуч, на вулицю Сріблясту. Там, на зустрічній смузі, зіткнувся з мотоциклом марки "BMW", який рухався в зустрічному напрямку. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці аварії", — йдеться у повідомленні.

В Ужгороді внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
Фото: Нацполіція у Закарпатській області

За інформацією відомства, водій автомобіля за кермом перебував тверезий. Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, водію може загрожувати позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.

Слідство у справі триває.

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