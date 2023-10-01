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"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
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"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки

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&quot;Руки скучили за крейдою&quot;: як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
ФОТО: Суспільне Чернігів

До школи ходять по черзі, уроки проводять у Zoom, самостійні роботи перевіряють через Viber. Так працюють педагоги в зоні бойових дій на Чернігівщині. Напередодні Дня вчителя, який в Україні відзначають в першу неділю жовтня, в одному із прикордонних сіл Чернігівщини побували кореспонденти Суспільного.

Пані Людмила – директорка школи в одній із прикордонних громад Чернігівщини. Другий рік діти навчаються дистанційно, каже жінка. Все – через близькість до кордону з Російською Федерацією. Тому тут не можливі ні очна, ні змішана форми навчання.

"Перше, що зразу помітно, це тиша в школі. Це ненормальне явище для школи. Завжди гулко, завжди сміх, завжди біганина, діти – це діти!".
"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
Директорка школи в одній із прикордонних громад Чернігівщини Людмила. ФОТО: Суспільне Чернігів

До повномасштабного вторгнення у закладі вчалися 76 дітей, на сьогодні їх 59. Пані Людмила розповідає, як вчителі перевіряють зошити школярів.

"Щоп’ятниці діти приносять зошити, здають на перевірку, і забирають перевірені. За тиждень вчителі, хто в який день, приходять перевіряють зошити, залишають їх тут. Можуть зайти батьки, не обов’язково діти, в будь-який час можна забрати зошити, які вже перевірені".
"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
Перевірені та не перевірені зошити школярів. ФОТО: Суспільне Чернігів

Директорка каже: дистанційна форма навчання найскладніше дається саме меншим дітям. У цьому випадку основне навантаження лягає на батьків.

"Якщо учні уже з 5 по 9 клас можуть самі працювати, відповідально до цього ставитися і не боятися підключатися онлайн, то, звичайно, початкові класи працюють поряд з мамою або татом. Тому у нас консультації онлайн проходять з батьками, вони після уроків передзвонюють, перепитують, як його правильно написати".

Крім того, говорить пані Людмила, вчителі початкової ланки намагаються спілкуватися з дітьми і батьками наживо. Особливо це важливо для першокласників.

"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
Пустий клас у школі. ФОТО: Суспільне Чернігів

Труднощі з онлайн-навчанням виникали у 2022-му, під час відключень електроенергії, згадує директорка.

"У 2023 році, сподіваюся, такого не буде. Тому що у нас село велике. Навіть, якщо відключення до обіду, могли б проводити уроки після обіду, але у нас село – одна половина є світло, друга половина немає світла. І тому було складно провести уроки для всіх".
"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
Людмила викладає біологію. ФОТО: Суспільне Чернігів

Пані Людмила викладає біологію. Онлайн-заняття вона проводить із кабінету директора.

"Так зручніше. Тому що під час уроку можуть бути телефонні дзвінки, які не відміняють мою роботу, як директора. Тому уроки я проводжу звідси".

Директорка пояснює: зараз учителі ходять до школи по черзі. По-перше, це в цілях безпеки, щоб у приміщенні одночасно не збиралося багато людей. По-друге, їхній wi-fi не потягне великого навантаження.

Олена — заступниця директора та вчителька української мови і літератури. Вона також проводить урок у своєму кабінеті, говорить: дистанційне навчання під час повномасштабної війни відрізняється від того, яким воно було за часів пандемії коронавірусу. Згадує випадок, який стався торік.

"Мені один хлопчик каже: «Я не буду підключатися, я вийду зі зв’язку, тому що я чую ці вибухи». Звісно, про яке навчання тут можна ще говорити", — розповідає Олена.
"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
Заступниця директора та вчителька української мови і літератури Олена. ФОТО: Суспільне Чернігів

Вчителька також мріє про повернення дітей в коридори і класи школи.

"Пустота. Ніби якась оболонка є, але немає відчуття тієї серцевинки. Тому хочеться діток, хочеться, щоб усе це закінчилося і ми прийшли до нормального життя. От я зараз стою за партою і уявляю, що тут сидять діти, що можна до них підійти, що можна потримати їх за плечі", — розповідає Олена.

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